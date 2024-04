Nowy Hellraiser powstaje. “Jeszcze bardziej szalony i jeszcze bardziej niesamowity”

Reboot cyklu Hellraiser to nie koniec. Powstaje druga część, a przynajmniej w tej sprawie trwają rozmowy – potwierdza producent Keith Levine.

Nowe, fetyszowe Cenobity, zupełnie odmieniona Pinhead (no bo przecież “ona”), a do tego odświeżony lore. Fani Hellraisera mieli prawdziwą ucztę w 2022 roku, gdy na ekrany kin trafił reboot serii. Może nie był przełomowym horrorem, ale to nadal kawał solidnej opowieści.

Hellrasier 2 powstanie?

W rozmowie z serwisem Comic Book producent Keith Levine potwierdza, że trwają rozmowy w sprawie powstania kolejnej części serii. Najpewniej chodzi o drugą część rebootu z Jamie Clayton w roli Pinheada, choć nie zostało to jednoznacznie potwierdzone, czy aktorka powróci do roli.

Tak. Staramy się zrobić kontynuację i były rozmowy na ten temat. Nie mogę dokładnie powiedzieć, na jakim etapie tych rozmów jesteśmy, ale Bruckner jest w nie zaangażowany i poświęciliśmy dużo czasu i energii, jak sądzę, na ponowne uruchomienie tego świata – powiedział producent Keith Levine

Niestety, więcej szczegółów nie mamy. Wygląda na to, że jest już scenariusz albo przynajmniej solidny pomysł, ale to nie wystarczy, aby przekonać potencjalne studio. Levine i David Bruckner (reżyser rebootu) próbują wystartować z produkcją, lecz jednoznaczne potwierdzenia, na jakim etapie znajdują się rozmowy, nie dostaliśmy.

I myślę, że idąc naprzód, uwielbiamy, że cała ta wiedza jest w pewnym sensie zgromadzona, a czas został spędzony. Uważamy więc, że pójście naprzód i przejście do kolejnego filmu będzie jeszcze bardziej szalone i jeszcze bardziej niesamowite. Więc tak, jest to coś, nad czym zdecydowanie ciężko pracujemy i mamy nadzieję, że wkrótce będziemy mieli więcej wiadomości. – dodaje Levine

Miejmy nadzieję, że owe “wkrótce” to faktycznie czas najbliższych miesięcy, a nie lat. Niemniej trzymamy kciuki za wielki powrót serii, bo ten cykl po prostu na to zasługuje.

Źródło: https://www.fangoria.com/original/hellraiser-2022-sequel/