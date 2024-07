Helldivers 2 na Xbox? Fan znalazł ciekawą rzecz w sklepie Microsoftu

Helldivers 2 i ciekawe znalezisko. Gra trafi na Xboksy?

Początek roku upłynął nam pod znakiem kilku gier, a jedna z nich to zdecydowanie Helldivers 2. Hit od Sony przyciągnął masę graczy na pecetach i PlayStation 5, ciesząc się zarówno uznaniem krytyków, jak i samej społeczności. Ta jest dość spora, co warto zaznaczyć i nadal masowo melduje się na serwerach gry. Istotnie jednak brakuje wśród nich graczy posiadających konsole Microsoftu. Czy to się wkrótce zmieni?

Na ciekawy trop wpadł jeden z graczy, który dokonał interesującego odkrycia. Zauważył on, że w sklepie Microsoftu istnieje tag gry Helldivers 2. Co ciekawe, po wejściu w link — ku jego zaskoczeniu — nie wyświetla się błąd, jedynie nie ma pod nim żadnej konkretnej treści.

Okay, I have a small question.



Shouldn't I get a 404 error?https://t.co/nYCTRVGq3Y pic.twitter.com/LO5poteO16 — Knoebel (@Knoebelbroet) July 16, 2024

Zobacz też: Genialny prezent dla posiadaczy konsol Xbox

Dopiero zmiana w nazwie, czyli dopisanie cyfry (jak to bywa w przypadku tagowania gier) sprawia, że widoczny jest 404. To jednak złudne nadzieje, bo… gra nie jest jedyną z portfolio Sony, która taki tag posiada. Okazuje się, że inne gry również można w ten sposób znaleźć mimo, że nie mają one oficjalnego portu na konsole Microsoftu. Przynajmniej na ten moment głośny hit nie zmierza w stronę zielonej strony mocy. Ale kto wie, może niedługo się to zmieni…

Źródło: Twitter