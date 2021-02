Senua’s Saga: Hellblade II na nowym zrzucie ekranu. To może być piękna gra

Ninja Theory opublikowało nowy screenshot z Senua’s Saga: Hellblade II. Gra na ten moment prezentuje się przepięknie i widać, że deweloperzy zadbali o oprawę.

Zapowiedź kontynuacji Hellblade była pierwszym znakiem, że Microsoft zaczyna nieco bardziej skupiać się na tytułach ekskluzywnych na nowej generacji.

W międzyczasie studio Ninja Theory pracuje nad paroma innymi projektami, ale to wciąż Hellblade II jest priorytetem. Kontynuacja zmagań Senuy to jedna z najbardziej wyczekiwanych pozycji nadchodzących miesięcy i graczy nieco niepokoił brak nowych informacji na temat gry.

W końcu Ninja Theory przerwało milczenie. Na Twitterze studia pojawił się świeżutki zrzut ekranu z Senua’s Saga: Hellblade II. Gra prezentuje się naprawdę widowiskowo.

Here's a cinematic lighting experiment for Senua's Saga: Hellblade II #TheNinjaDiaries pic.twitter.com/i5ddXuec8r — Ninja Theory is Hiring! (@NinjaTheory) February 8, 2021

Powyższy obrazek to owoc eksperymentowania ze światłem. Oprawa w pierwszym Hellblade już robiła wrażenie, a nowa generacja otwiera przez Ninja Theory całą masę możliwości. Studio wykorzystuje do tworzenia gry silnik Unreal Engine 5, który ma zagwarantować prawdziwie next-genowe doświadczenia.

Co ciekawe, w komentarzach pod wpisem już pojawia się masa komentarzy sugerujących, że gra zaliczyła downgrade graficzny i The Last of Us Part II rzekomo wygląda lepiej.

Warto jednak zaznaczyć i mieć w pamięci, że Ninja Theory nie jest studiem operującym wielkim budżetem, a i samo Hellblade II jeszcze nie zostało nam zaprezentowane w całej okazałości.

Jakub Stremler Popkulturowy kombajn lubujący się w literaturze weird fiction, filmowych horrorach, dobrej muzyce i grach wszelkiego rodzaju. Po godzinach studiuje game design i pielęgnuje pasję do sportu. Popkulturowy kombajn lubujący się w literaturze weird fiction, filmowych horrorach, dobrej muzyce i grach wszelkiego rodzaju. Po godzinach studiuje game design i pielęgnuje pasję do sportu.