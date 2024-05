Hellblade 2 – porównanie grafiki. Gdzie gra wygląda najlepiej?

Hellblade 2 to niezaprzeczalnie jedna z najważniejszych gier wydanych w ciągu ostatnich miesięcy. Tytuł został przez niektórych okrzyknięty mianem pierwszej naprawdę “next-genowej” produkcji. Czy rzeczywiście gra jest aż tak ładna? Sprawdźmy, jak prezentuje się na porównaniu graficznym na PC i konsolach Xbox Series X|S.

Porównanie grafiki w Hellblade 2 – PC i konsole

Nie da się ukryć, że Hellblade 2 wygląda fenomenalnie. To bezsprzecznie jedna z najlepiej prezentujących się gier na konsolach obecnej generacji. Tytuł cieszy oko wspaniałą grą świateł i cieni, a także niezwykle szczegółowymi modelami postaci czy otoczenia. Niektóre krajobrazy łudząco przypominają widoki z prawdziwych miejsc, a wszystko to wygląda okazale zarówno na PC, jak i konsolach — no, przynajmniej w wersji na Xbox Series X, bo jego mniejszy brat nie może pochwalić się aż taką mocą.

Jak konkretnie prezentują się poszczególne wersje gry? W sieci pojawiło się porównanie zestawiające ze sobą edycje na PC, jak i obydwa warianty konsoli Xbox. Zobaczcie sami:

Chyba zgodzicie się z twierdzeniem, że to pecetowe wydanie gry prezentuje się najlepiej. Posiadacze mocnych konfiguracji mogą skorzystać z np. technologii DLSS, a ich oczom ukaże się natywna rozdzielczość 4K i brak limitu klatek. Taki występuje na konsolach, gdyż w obydwu wersjach gra zablokowana została na 30 FPS. Okazjonalnie pojawiają się też spadki, choć zasadniczo produkcja nie ma ich zbyt wiele.

Jak wygląda sprawa z rozdzielczością? W przypadku Xbox Series X gra działa w dynamicznej rozdzielczości do 2560 x 1070 pikseli, nieco mniej na Xbox Series S — do 1920 x 803. Słabsza konsola Microsoftu uruchamia grę z mniejszą szczegółowością tekstur, odbić i cieni. Nadal jednak prezentuje się znakomicie.

