HBO Max w Polsce!

Niebawem w Polsce pojawiały się długo oczekiwania usługa streamingowa HBO Max.

Jest się z czego cieszyć, ponieważ najważniejsze produkcje wytwórni, poza kinami, pojawią się również w usłudze HBO Max. Mowa chociażby o długo wyczekiwanym hicie Wonder Woman 1984. Premiery platformy udostępniającej video, możemy się spodziewać w drugiej połowie 2021 roku.

Jednocześnie w naszym kraju zniknie HBO GO. Spodziewać się możemy w konsekwencji droższego abonamentu (HBO GO kosztuje obecnie 24,99 zł) oraz nowej zawartości. W zaciszu domowym obejrzymy więc takie produkcje jak: Matrix 4, Godzilla vs. Kong, Mortal Kombat, Space Jam: A New Legacy, The Suicide Squad, Dune, Tom & Jerry.

Możemy spodziewać się również wyższej jakości udostępnianych treści. Niektóre z IP obsłużą 4K Ultra HD, HDR 10 z Dolby Vision lub Dolby Atmos. Z racji tego, że informacja o nadejściu HBO Max została potwierdzona przez polski oddział, pozostaje czekać na ofertę skierowaną do klientów naszego kraju. Trzymamy rękę na pulsie.

Bartłomiej Balcerzak Miłośnik staroszkolnych gier RPG takich jak Baldur's Gate czy Planscape Torment a jednocześnie nowszych przedstawicieli tego gatunku z Mass Effectem na czele.