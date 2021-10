Half Life: Alyx bez VR-a? Mod No VR pręży muskuły na nowym nagraniu

Choć gracze czekają od lat na Half Life 3, ostatnio muszą nacieszyć się Half Life: Alyx. Niestety, nie wszyscy posiadają gogle wirtualnej rzeczywistości, ale powstało już kilka modów, które umożliwiają przejście gry przy pomocy klawiatury i myszki. Jednym z nich jest No VR.

Choć branża gier VR rośnie w siłę, szczególnie po premierze Oculus Quest 2, wielu graczy nie może pozwolić sobie na tak drogi zakup specjalnego headsetu. Jednym z najlepiej ocenianych doświadczeń, które można na takich okularach ograć jest właśnie Half Life: Alyx. Na szczęście z pomocą przychodzi dzieło autorstwa SoMNst. Rzućcie okiem na jego najnowsze wideo, które prezentuje najnowsze usprawnienia.

Warto wspomnieć, że No VR nie jest jeszcze dostępne do pobrania. Mimo to, można śledzić postępy prac nad modyfikacją na YouTube i Patreonie modera. Wygląda na to, że nie zostało wcale tak dużo do zrobienia, więc raczej długo nie będzie trzeba czekać na opublikowanie moda w sieci.

Z całego serca mogę polecić każdemu ostatni spin-off serii Half Life. Cieszy mnie fakt, że jeszcze więcej graczy będzie mogło skorzystać z tego doświadczenia w momencie, gdy No VR trafi do sieci. Mimo to, rekomenduję jednak sprawdzić tytuł właśnie z goglami na głowie, jeśli macie taką możliwość. Jest to jedno z najlepszych doświadczeń tego typu, aczkolwiek nie mogę się doczekać Resident Evil 4 w wersji na wspomnianego wyżej Oculus Questa 2. Z chęcią się przekonam, czy może to właśnie ta gra przegoni w moim rankingu Alyxa. Więcej na jej temat możecie przeczytać w tym artykule.