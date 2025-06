Half-Life 3 na Summer Game Fest? | Newsy - PlanetaGracza

Czy to w końcu się stanie? Oficjalny profil The Game Awards zasiał ziarno nadziei na powrót Gordona Freemana. Half-Life 3 znów pojawiło się na ustach graczy, nadal wierzących w, jakby to ująć, cud.

Half-Life 3… albo znów płonne nadzieje

Cały zamęt wywołał z pozoru niewinny wpis świętujący 19. rocznicę premiery Half-Life 2: Episode One. Fani szybko zaczęli analizować jego treść, a konkretniej fakt, że wspomniano konkretnie o „Episode One”, a nie o „Half-Life 2” jako całości. Dla wielu to nie przypadek. Niektórzy żartobliwie, inni całkiem poważnie, połączyli „2” i „1”, by otrzymać „3”. A stąd już tylko krok do długo wyczekiwanego Half-Life 3. Szkoda tylko, że w poście chodzi o celebrowanie 19 lat od premiery właśnie Episode One, więc… no cóż, trochę to chyba nieco naciągane, prawda?

Dodatkowej pikanterii całej sytuacji dodaje fakt, że Geoff Keighley, organizator The Game Awards i Summer Game Fest, ma bardzo bliskie relacje z Valve. To on stworzył interaktywny dziennik z prac nad Half-Life: Alyx, czyli „Final Hours”. To właśnie jemu wielu przypisuje największe szanse na bycie osobą, która ogłosi kolejną część serii.

Plotki krążą w sieci od lat, ale tym razem są bardziej intensywne. Część nieoficjalnych doniesień sugeruje, że Half-Life 3 jest już ukończone i czeka na wielkie ujawnienie. Czy Valve zaskoczy wszystkich właśnie podczas Summer Game Fest? Wielu graczy uważa, że jeśli gra faktycznie istnieje, to ogłoszenie właśnie na tej imprezie będzie miało największy sens. Także z uwagi na historię Keighleya i jego relację z marką.

Half-Life 2: Episode 1 was released 19 years ago today by @valvesoftware pic.twitter.com/AN39ZveY2L — The Game Awards (@thegameawards) June 1, 2025

Źródło: X