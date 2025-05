Half-Life 3 już gotowy? Gra ma pojawić się latem

Czy dacie wiarę, że… Half-Life 3 jest już gotowy? Według najnowszych plotek gra ma być grywalna, możliwa do ukończenia i gotowa do premiery. Niektóre (całkiem szalone) przecieki sugerują, że tytuł może zostać wydany już tego lata. Brzmi jak szaleństwo.

Czy Half-Life 3 nadchodzi? Coś nam sugeruje, że tak

Po latach spekulacji, marzeń i memów, Half-Life 3 może wreszcie stać się rzeczywistością. Według najnowszych doniesień od znanego leakera i insajdera Valve – Tylera McVickera – gra jest już w pełni grywalna „od początku do końca” i znajduje się w fazie intensywnego testowania oraz optymalizacji. Co więcej, studio rzekomo planuje oficjalną zapowiedź latem 2025 roku, a premierę zimą – brzmi zbyt dobrze, by było prawdziwe? Tym razem wszystko wskazuje na to, że Valve naprawdę zbliża się do ogłoszenia długo oczekiwanego sequela.

McVicker zdradził, że Half-Life 3 nie będzie tytułem VR jak Half-Life: Alyx, co oznacza powrót do bardziej klasycznej formuły, znanej z wcześniejszych części serii. Według przecieków, gra opiera się na nowoczesnej architekturze AI – z dynamicznym systemem przydzielania zasobów dla NPC-ów, który dostosowuje ich zachowanie w zależności od odległości gracza. Przeciwnicy znajdujący się bliżej mają działać znacznie bardziej inteligentnie i reaktywnie niż ci dalej, co ma zagwarantować płynność rozgrywki i realistyczne wrażenia.

Zobacz też: Rynek AA przyszłością, a Clair Obscur: Expedition 33 i inne hity tego dowodzą

Na tym etapie prace skupiają się głównie na szlifowaniu detali i optymalizacji, a większość mechanik rozgrywki jest już finalna. Jeśli plotki się potwierdzą, to już tego lata możemy zobaczyć pierwszą oficjalną prezentację Half-Life 3, a sama gra trafi do graczy jeszcze przed końcem 2025 roku. Po ponad dwóch dekadach oczekiwań to może być największy powrót w historii gier wideo. To z kolei sprawiłoby, że ten rok będzie jednym z najbardziej szalonych pod względem gier wideo. Oby jeszcze to nowe GTA się pojawiło…

Źródło: tweaktown.com