Luksusowy jacht Gabe’a Newella zdradza rychłą zapowiedź Half-Life 3?

Internet znowu się gotuje, a powodem jest… luksusowy jacht Gabe’a Newella. Rocinante, bo tak nazywa się jednostka należąca do szefa Valve, właśnie pojawił się w Kalifornii. I to dosłownie na kilka dni przed startem Summer Game Fest 2025, który odbędzie się właśnie w tym stanie. Przypadek? Cóż, gracze z subreddita Half-Life już łączą kropki.

Summer Game Fest, Gaben i Half-Life 3

Jacht został zlokalizowany w Mare Island, gdzie cumuje od 4 czerwca. Fani śledzący ruchy Newella zauważyli, że statek przypłynął z Vallejo i zatrzymał się zaledwie kilka dni przed pokazem Geoffa Keighleya. SGF 2025 rozpoczyna się już 7 czerwca, a lokalizacja jachtu, choć sama w sobie niczego nie potwierdza, idealnie pasuje do tej narracji.

Do tej teorii pasują też wcześniejsze przecieki. Między innymi z oficjalnego konta The Game Awards, które niedawno przypomniało o 19. rocznicy Half-Life 2: Episode One. Wiele osób zaczęło się zastanawiać, czy to nie zapowiedź czegoś większego. Dodajmy do tego niedawne słowa o rzekomej gotowości Half-Life 3 i obraz zaczyna się układać.

Oczywiście, w przeszłości fani Half-Life 3 nie raz już dali się ponieść nadziejom. Valve z lubością podsycało te plotki albo po prostu się z graczami droczyło. Teraz jednak wygląda na to, że układanka może w końcu doczekać się puenty. A obecność Rocinante w pobliżu wydarzenia gamingowego? Tylko dolała oliwy do ognia.

Czy Gabe pojawi się osobiście na scenie Summer Game Fest? Czy Half-Life 3 w końcu stanie się faktem? Odpowiedzi poznamy już w piątek, ale jedno jest pewne – społeczność czeka na to jak nigdy wcześniej.

