Half-Life 2 RTX już dostępne do sprawdzenia za darmo. Porównanie graficzne wprawia w osłupienie

Patrząc na graficzne porównanie między oryginałem a nowym modem usprawniającym grafikę w znacznym stopniu, ciężko nie wycedzić przez zęby słowa „wow”, bo jest naprawdę zniewalająco.

Half-Life 2 RTX za darmo na Steam

Nie jest to oficjalne odświeżenie zaprojektowane przez Valve, ale tak naprawdę właśnie temu projektowi jest do tego najbliżej. Grupa wiernych fanów z Orbifold Studios wydała w końcu tak bardzo próbną wersję modyfikacji do jednej z najważniejszych gier w historii. Half-Life 2 RTX wprowadza nowoczesne funkcje ray-tracing do produkcji sprzed ponad 20 lat. I robi to świetnie, bo wystarczy tylko rzucić okiem na porównanie, aby przekonać się, że nie chodzi tylko i wyłącznie o poprawione światło czy cienie.

Twórcy poprawili w końcu również modele, tekstury, efekty cząsteczkowe i praktycznie każdy element graficzny. Dzięki temu dostaliśmy projekt mogący równać się z wieloma remasterami, choć pod kątem samej jakości bliżej tu nawet do remake’u. Twórcy wykorzystali najnowsze rozwiązania RTX dzięki technologii RTX Remix, ze wsparciem DLSS 4, pełnym ray-tracingiem, multi frame generation i NVIDIA Reflex.

Aby jednak odpalić ten tytuł, potrzebne są dwie rzeczy. Po pierwsze – podstawowa wersja gry. To modyfikacja, więc tego nie da się obejść. Na szczęście obecnie Half-Life 2 kosztuje jedynie 9,19 zł na Steam, więc nie ma na co czekać. Po drugie – musicie mieć dobrego kompa. Aby w ogóle uruchomić ten tytuł, trzeba posiadać co najmniej kartę graficzną RTX 3060 Ti. Niestety, gracze zwracają uwagę na spore problemy z optymalizacją. Tytuł nie tylko potrafi mocno obciążyć setup, ale i „wycieka” VRAM, niektóre efekty graficzne są zbugowane, a DLSS może spowodować mocno rozmyty obraz. Oby tylko w pełnej wersji udało się wyeliminować te bolączki.

Źródło: Steam