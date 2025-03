Niedługo sprawdzicie zachwycającą, nową wersję jednej z najważniejszych gier w historii

To projekt, na który czekałbym z wypiekami, gdyby nie tylko mój staruszek RTX 2060. Niestety, ale opublikowane wcześniej wymagania nowej wersji kultowego FPS-a nie wyglądają dobrze przy takim sprzęcie. Jasne, to niby nadal karta z opcjami RTX, ale aby cieszyć się ray-tracingiem i innymi zmianami, trzeba czegoś mocniejszego. Jeśli Wy akurat dysponujecie – to super, bo nadciąga demo.

Możliwość sprawdzenia gry za darmo pojawi się już 18 marca, czyli dosłownie za kilka dni. Twórcy tego niezwykle obiecującego moda obiecali, że do zagrania będzie sporo. Łącznie demo ma obejmować nawet 2 godziny rozgrywki. W ten sposób przekonamy się doskonale, jak tytuł działa i doświadczymy skali zmian w praktyce.

Według konfiguracji minimalnej gra do działania potrzebuje co najmniej karty graficznej NVIDIA GeForce RTX 3060 TI i procesora AMD Ryzen 5 3600. Nie znaczy to, że nie będzie działać na starszym sprzęcie, zawsze warto próbować. Oby tylko Half-Life 3 miał choć trochę niższe wymagania. Że jak? Half-Life 3? No jasne – od dawna mówi się coraz więcej o tym, że gra faktycznie istnieje i być może zapowiedź dostaniemy jeszcze w tym roku.

Źródło: Steam