Tanie gry RPG na PC. 54 najlepsze tytuły od 4 do 6 zł

Jesteście fanami magicznych przygód, lubicie zaglądać na postapokaliptyczne pustkowia lub walczyć z przerażającymi smokami? Dobrze się składa, bo mamy dla Was promocje na tanie gry RPG, które kosztują za sztukę mniej niż wypasiony pączek z lukrem.

Dopiero co udowadnialiśmy Wam, że marcowe promocje na Steam są słabe, bo wiele przecenionych tam gier można kupić jeszcze taniej. Na dowód podsyłaliśmy 40 świetnych okazji na PC. Teraz mamy inne zestawienie, dzięki któremu zaopatrzycie się w tanie gry RPG. Tanie to znaczy takie, które kosztują maksymalnie 6 zł z kilkoma groszami. A takich ofert wyszukaliśmy ponad 50!

Można wręcz powiedzieć, że wszystkie tytuły z naszego zestawienia promocji na role playing games to prawie gry za darmo. Czym bowiem jest wydanie 4,18 zł na zapewniający dziesiątki godzin rozrywki Mass Effest 2? Albo weźmy nowszy przykład – w takiej samej cenie zgarniecie kapitalną przygodową grę akcji FPP z elementami RPG, w której wcielamy się w młodą czarownicę Yagę. Mowa o Blacktail, czyli produkcji z 2022 roku zachwycającej nie tylko gameplay’em, lecz również pięknymi światami.

Oprócz tego, w zestawieniu promocji na gry RPG znajdziecie trochę niezapomnianej klasyki, czyli to również dobra okazja, by wrócić do dawnych lat, albo dopiero poznać kultowe hity pokroju Sacred, SpellForce 2 czy Icewind Dale. Niegdyś zarywaliśmy nocki przy takich produkcjach, a i dzisiaj oferują bardzo dobrą zabawę dla fanów RPG.

Tanie gry RPG na PC. Oto 50 okazji po kilka złotych

Choć sporo tutaj starszych oraz nowszych gier RPG, na kilka tytułów jest wręcz obowiązkowych. My ograniczyliśmy się do polecania trzech kapitalnych i wysoko ocenianych produkcji, które po prostu wypada znać i przejść. Ale pamiętajcie, że na liście jest całe mrowie interesujących ofert, więc warto przejrzeć ją dokładnie.

Blacktail

Blacktaile jest kolorową i bajkową przygodą, a zarazem mroczną historią o młodej wygnanej czarownicy. Każdy słyszał o postaci Baby Yagi, a teraz każdy może się w nią wcielić. 16-letnia dziewczyna została oskarżona o uprawianie czarów i wygnana ze średniowiecznej słowiańskiej osady. Musi sobie poradzić w wielkim lesie i jak się szybko okaże, zdecydować również o losie krainy i jej mieszkańców. Jest tutaj sporo walki łukiem, czarów oraz pięknych widoków.

Darksiders Warmastered Edition

To odświeżona wersja przygodowej gry akcji z elementami RPG, która pierwotnie ukazała się na PC w 2010 roku. Zagramy tutaj jako Wojna, czyli jeden z Czterech Jeźdźców Apokalipsy. W Darksiders znajdziecie sporo walki typu hack and slash, jeszcze więcej różnych typów uzbrojenia oraz wiele ataków specjalnych, zatem nudy nie będzie.

Ścigany przez mściwą grupę Aniołów, Wojna musi zmierzyć się z siłami Piekła, zawrzeć niespokojne sojusze z samymi demonami, na które poluje, i podróżować przez spustoszone pozostałości Ziemi w poszukiwaniu zemsty i zadośćuczynienia. Steam

Mass Effect 2

Mass Effect 2 to kultowa gra RPG akcji od studia BioWare, która rozgrywa się dwa lata po wydarzeniach z pierwszej części serii, czyli w roku 2185. Ponownie wcielimy się w komandora Sheparda i przeżyjemy epicką przygodę w odległej galaktyce. Czeka nas sporo eksploracji, walki, romansowania oraz moralnych dylematów. Jeśli jeszcze nie mieliście przyjemności zagrać w ME2, bierzcie bez zastanawiania.

