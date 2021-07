Half-Life 2 powróci jeszcze piękniejsze. Remaster dostał zielone światło od Valve

Popkulturowy kombajn lubujący się w literaturze weird fiction, filmowych horrorach, dobrej muzyce i grach wszelkiego rodzaju. Po godzinach studiuje game design i pielęgnuje pasję do sportu.

Na Steam pojawił się projekt Half-Life 2: Remastered Collection. Co ciekawe, pracują nad nim fani, którzy otrzymali zgodę od Valve.

Marka Half-Life niedawno powróciła z martwych za sprawą spin-offu Alyx. Ekskluzywny dla VR tytuł przyjął się ciepło i dał graczom nadzieję na niemal legendarną już „trójkę”. Valve chyba dalej nie potrafi liczyć do trzech, bowiem w drodze jest nie sequel, a remaster HL2.

Za sprawą SteamDB, do sieci wyciekły pierwsze wieści o Half-Life 2: Remastered Collection. Co ciekawe, projekt nie jest tworzony przez Valve. Informator Tyler McVicker poinformował, że nad odświeżeniem pracują fani. Nie jest to jednak w pełni niezależny od Valve projekt, bowiem słynny wydawca zgodził się na jego produkcję i Remastered Collection pojawi się na Steam.

Nad odświeżeniem pracuje nie byle kto. McVicker potwierdził też, że remaster tworzy grupa graczy, która stworzyła Half-Life 2: Update. To sześcioletni już projekt, który ulepsza oprawę kultowego tytułu. Update ma już swoje lata, więc najwyraźniej fani gry chcą ją jeszcze bardziej upiększyć.

Póki co nie znamy zbyt wielu szczegółów Half-Life 2: Remastered Collection. Tyler McVicker twierdzi, że projekt odświeży zarówno podstawowe HL2, jak i dodatkowe epizody. Niemniej konkretów odnośnie skali ulepszeń wciąż brakuje. Gracze spekulują, że fani przeniosą HL2 na nowszy silnik Source 2, choć w tej chwili jest to tylko wróżenie z fusów. Zobaczymy co z tego będzie.