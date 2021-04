GTA VI jednak nie w latach 80-tych? Rockstar sugeruje inny setting

Wygląda na to, że GTA VI nie zabierze nas do lat 80-tych. Ogłoszenie o pracę w Rockstar India wskazuje, że ponownie trafimy do współczesnego świata.

Rockstar Games lubi zaskakiwać i zapowiedzi nowego GTA możemy spodziewać się praktycznie w każdej chwili. Nawet ostatnio gracze prowadzili spekulacje odnośnie wyczekiwanej szóstki, bo znaleźli pustą stronę Rockstar. W sieci ponownie wybuchły dyskusje, ale tym razem ich źródło jest znacznie bardziej wiarygodne.

GTA VI najpewniej rozegra się w czasach współczesnych

Na stronie ogłoszeń o pracę w Rockstar India możemy znaleźć propozycję pracy na stanowisku „Mixed Media Animator”. Osoba piastująca je odpowiada za tworzenie wewnątrzgrowych mediów jak telewizja i Internet.

Do tej pory mówiło się, że nowe GTA zabierze nas do Ameryki lat 80-tych. W tym momencie jednak fani Rockstar twierdzą, że jest to mało prawdopodobne. Jeśli zespół pracuje nad wirtualnymi stronami internetowymi (jak chociażby LifeInvader z GTA V), to nie ma co liczyć na setting celujący cztery dekady wstecz.

Co więcej, informację potwierdził też Tom Henderson, którego możecie kojarzyć z przecieków odnośnie Battlefield 6. Henderson również twierdzi, że nowe GTA rozgrywa się w czasach współczesnych.

Wieści pochodzą więc z wiarygodnych źródeł. Mimo wszystko należy patrzeć na nie z przymrużeniem oka. To nadal spekulacje i musimy poczekać na konkrety od samego producenta.

It's not set in the 1980's and is modern. https://t.co/iav46Ty35V — Tom Henderson (@_Tom_Henderson_) April 12, 2021

Lata 80-te to ryzyko dla GTA Online

Rzecz jasna nie możemy w tym momencie wykluczyć, że zespół Rockstar India pracuje nad nowym GTA. Równie dobrze może on jednak tworzyć inną grę rozgrywającą się w czasach współczesnych. Mimo to, chyba zgodnie stwierdzimy, że to mało prawdopodobne. Jeśli szóstka powstaje (a na pewno tak jest), to z całą pewnością jest priorytetem dla firmy.

Dodatkowo nie ma co ukrywać – w GTA VI na pewno powróci GTA Online. Osadzenie gry w latach 80-tych zamyka Rockstar wiele furtek. Widać, że w Red Dead Online to właśnie setting jest jedną z większych przeszkód w udostępnianiu naprawdę ciekawej zawartości. GTA V rozgrywa się w czasach współczesnych, więc Rockstar nie ma problemu z wrzucaniem bardziej futurystycznej treści, choć ta i tak jest dość umowna. Niemniej latające samochody w latach 80-tych to coś, na co nie skusi się nawet Rockstar Games.

Osobiście myślę, że GTA VI nie postawi na lata 80-te i w grze faktyznie ujrzymy bardziej współczesny świat. Jeśli Rockstar zechce uraczyć nas grą osadzoną w latach 80-tych, to przerzuci w taki setting inną marką. Czy nam się to podoba, czy nie, GTA Online stworzyło pewne zobowiązania, których Rockstar musi się teraz trzymać, aby nie zaprzepaścić sukcesu osiąganego przez prawie osiem lat.

Jakub Stremler Popkulturowy kombajn lubujący się w literaturze weird fiction, filmowych horrorach, dobrej muzyce i grach wszelkiego rodzaju. Po godzinach studiuje game design i pielęgnuje pasję do sportu. Popkulturowy kombajn lubujący się w literaturze weird fiction, filmowych horrorach, dobrej muzyce i grach wszelkiego rodzaju. Po godzinach studiuje game design i pielęgnuje pasję do sportu.