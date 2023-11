Kto odpowiada za przecieki na temat GTA VI? Rockstar szuka winnego

Okazuje się, że ostatnie zapowiedzi oficjalnie wydane przez Rockstar nijak mają się do faktycznych planów firmy. GTA VI miało zostać zajawione znacznie ciekawiej, ale twórcy musieli przyspieszyć proces ze względu na wycieki. Czy w zespole pracuje szpieg, który wyjawia tajne informacje? Nie jest to niemożliwe, a teraz trwają poszukiwania winnego.

GTA VI wycieka za sprawą kreta?

Jak oceniacie zapowiedź GTA VI przez Rockstar? Chodzi o dość oszczędne, bo składające się z serii wpisów na Twitterze poinformowanie o nadchodzącej odsłonie gry. To oczywiście nie zastępuje obiecanego trailera, jednak gracze byli zszokowani tak lakoniczną formą. Z jednej strony, deweloperzy tak wyczekiwanej gry mogą pozwolić sobie na wszystko. Z drugiej, czy aby na pewno tak miało to wyglądać?

Chris Klippel z Rockstar Mag przyznał, że udostępniona zapowiedź miała zostać przygotowana na szybko i wynikała z popsutych przez wycieki planów. W rzeczywistości Rockstar miał uraczyć nas czymś zdecydowanie większym, a w efekcie nie poznaliśmy nawet loga gry. Opublikowany przez Jasona Schreiera wyciek doprowadził do nagłej zmiany planów, a obecnie włodarze Rockstara i Take-Two polują na osobę odpowiedzialną za wyprowadzenie tak tajnych informacji.

Schreier został oskarżony o zniszczenie zapowiedzi gry, podczas gdy jego zdaniem wcale tak nie było. Odparł zarzuty twierdząc, że Rockstar od początku szykował zapowiedź gry właśnie w takiej tekstowej i niezbyt atrakcyjnej formie. Kto może mieć rację?

Przecieki, czyli nic fajnego

Faktem jest, że wycieki na temat GTA VI napsuły krwi deweloperom. Warto przypomnieć te, w ramach których do sieci trafiło sporo rozgrywki ze wcześniejszej wersji gry. Wówczas deweloperzy innych studiów dzielili się swoimi grami w wersjach alfa, kiedy to nijak nie przypominały finalnego produktu.

Zobacz: Wszystko o nowym GTA

Może być też tak, że w omawianej sytuacji nie chodzi o wyciek, a raczej niezbyt ciepłe przyjęcie zapowiedzi tak ogromnej gry, które ograniczało się do kilku wpisów. Czy jest teraz włodarze szukają winnego tego zaniechania? Choć ma to już małe znaczenie, bo liczy się nadchodzący zwiastun! Nie da się ukryć, że właśnie na to czekamy najbardziej, wszak gra i tak jest już pewna.