Opóźnienie GTA VI dopiero początkiem. Gracze uważają, że poczekamy znacznie dłużej

GTA VI zostało opóźnione na maj 2026 roku, ale wygląda na to, że premiera gry może nastąpić dopiero w 2027, a wedle niektórych – 2028 roku.

Znowu czekamy na GTA VI. Gracze na Reddicie postanowili zebrać poprzednie opóźnienia Rockstar Games w jedno miejsce. Stworzyli wykres, który pokazuje wyraźnie: kalendarz tego studia nigdy nie nadąża za własnym harmonogramem. I rodzi to spore obawy co do faktycznego wydania nowego Grand Theft Auto.

GTA VI może zostać opóźnione jeszcze bardziej

W ubiegłym tygodniu Rockstar ogłosiło przesunięcie premiery Grand Theft Auto VI na maj przyszłego roku. Samo w sobie nie zaskoczyło to fanów, znających historię premier tego dewelopera. Autor wykresu z Reddita porównał cykle promocyjne sprzed premier GTA V i Red Dead Redemption 2 z ciszą wokół szóstej odsłony serii. Wynika z tego jasno: podczas gdy wcześniejsze gry otrzymywały nowe zrzuty ekranu, informacje czy gameplay’e nawet w okresie przesunięć, w przypadku GTA VI od premiery pierwszego zwiastuna panuje niemal absolutna posucha. I nawet ostatnie opóźnienie tego nie zmieniło.

Społeczność nie kryje rozgoryczenia. Wielu komentatorów przekonuje, że to dopiero początek kolejnych poślizgów. Przewidują, że gra może ujrzeć światło dzienne dopiero jesienią 2026, a niektórzy bawią się w jeszcze śmielsze datowania, sięgające końca 2027 lub nawet połowy 2028 roku. Fani z jednej strony śledzą każdą plotkę z nadzieją. Z drugiej – uczą się nie przywiązywać do żadnego terminu.

Część graczy żywi jeszcze nadzieję, że Rockstar zaskoczy ich kilkoma screenami czy krótkim zwiastunem. Być może latem tego roku dostaniemy coś, co ukoi apetyt. Na razie jednak społeczność GTA żyje bardziej frustracją niż optymizmem. I chyba każdy już pogodził się z myślą, że w tej grze najważniejsza może okazać się cierpliwość.

Źródło: TheGamer