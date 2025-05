Nowe screeny z GTA VI. Rockstar zaszalał, jest tego mnóstwo

GTA VI – zobacz najnowsze screeny z gry

W sieci śmiga już najnowszy trailer GTA VI, a tymczasem my mamy dla was porcję najnowszych screenów z gry. No dobra, ma je dla nas Rockstar – przygotowaliśmy jednak zbiorczą galerię, która pozwoli wam zapoznać się ze wszystkimi najnowszymi obrazkami. Te zostały opublikowane razem z trailerem i są dostępne m.in. na oficjalnej stronie twórców. Nie ma jednak mowy o wycinanych kadrach z wideo – to pełnoprawne screeny z GTA VI, które wprowadzają nas w realia i świat gry.

Co na nich widnieje? Przede wszystkim multum postaci, wśród nich na pewno nie brakuje kluczowych dla fabuły osobistości. Z wieloma najpewniej nie raz skrzyżują się nasze drogi i, kto wie, może ktoś z nich zajdzie nam za skórę.

Chcecie zobaczyć najnowsze screeny? Poniżej znajdziecie galerię z najnowszymi obrazkami z tej wyczekiwanej gry. Jest tego sporo!

Nie wiem jak wy, ale ja jestem pewien, gdzie spędzę przyszłoroczne wakacje. Ba, późną majówkę, wiele czerwcowych weekendów również. Otóż Leonida musi być gotowa na moje przybycie! Zabawa zapowiada się przednio, a przeglądając stronę Rockstara poczułem się jak lata temu, gdy śledziłem doniesienia na temat mojego ulubionego GTA IV przed premierą. Klimat, atmosfera, ogromne nadzieje – wszystko to jest już na miejscu. Podobnie jak miliony graczy wprost nie mogę doczekać się tej premiery!

Źródło: Rockstar Games