GTA V w mega promocji. Wersja z dodatkową kasą już za 38 zł

Grand Theft Auto V (GTA V) to jedna z najbardziej ikonicznych gier w historii, oferująca graczom otwarty świat pełen nieograniczonych możliwości. Dla tych, którzy jeszcze nie mieli okazji zanurzyć się w przestępczym półświatku Los Santos, pojawiła się wyjątkowa okazja. Platforma Instant Gaming oferuje obecnie GTA V: Premium Online Edition w promocyjnej cenie 37,92 zł (plus dodatkowe koszty transakcji uzależnione od metody płatności), co stanowi aż 69% zniżki od standardowej ceny 122 zł.

KUP GTA V W PROMOCJI ZA 37,92 ZŁ

Zawartość GTA V: Premium Online Edition

Edycja Premium Online to nie tylko podstawowa wersja gry, ale także szereg dodatków, które wzbogacają doświadczenie zarówno w trybie fabularnym, jak i online. W skład tej edycji wchodzi:

Pełna wersja Grand Theft Auto V : Rozbudowana kampania fabularna, w której gracze śledzą losy trzech bohaterów: Michaela, Franklina i Trevora, angażując się w skomplikowane napady i misje w rozległym świecie Los Santos i hrabstwa Blaine.



Grand Theft Auto Online : Stale rozwijający się tryb wieloosobowy, który pozwala na współpracę i rywalizację z graczami z całego świata. Od momentu premiery GTA Online otrzymało liczne aktualizacje i dodatki, wprowadzające nowe misje, pojazdy, bronie i inne elementy rozgrywki.

Zestaw początkującego kryminalisty (Criminal Enterprise Starter Pack) : Idealny dla nowych graczy, którzy chcą szybko rozpocząć budowę swojego imperium w GTA Online. W skład zestawu wchodzą:



: Stale rozwijający się tryb wieloosobowy, który pozwala na współpracę i rywalizację z graczami z całego świata. Od momentu premiery GTA Online otrzymało liczne aktualizacje i dodatki, wprowadzające nowe misje, pojazdy, bronie i inne elementy rozgrywki. Zestaw początkującego kryminalisty (Criminal Enterprise Starter Pack) : Idealny dla nowych graczy, którzy chcą szybko rozpocząć budowę swojego imperium w GTA Online. W skład zestawu wchodzą:

: Idealny dla nowych graczy, którzy chcą szybko rozpocząć budowę swojego imperium w GTA Online. W skład zestawu wchodzą: Nieruchomości : Biuro w Maze Bank West : Pozwala na zarządzanie własnym przedsiębiorstwem jako prezes. Bunkier w Paleto Forest : Umożliwia rozpoczęcie działalności związanej z handlem bronią. Fabryka fałszywych banknotów w Senora Desert : Źródło nielegalnych dochodów. Apartament na 1561 San Vitas Street : Luksusowe mieszkanie w centrum miasta. Garaż na 10 pojazdów w Little Seoul : Miejsce do przechowywania kolekcji samochodów.

: Pojazdy : Dune FAV : Uzbrojony pojazd terenowy. Maibatsu Frogger : Lekki helikopter. Enus Windsor : Luksusowy sedan z ekskluzywnymi malowaniami. Obey Omnis : Sportowy samochód rajdowy. Coquette Classic : Klasyczny samochód sportowy. Banshee : Szybki roadster. Western Zombie Chopper : Motocykl typu chopper. Annis Elegy RH8 : Sportowy coupe.

: Bronie, ubrania i tatuaże : Kompaktowy granatnik : Potężna broń do walki z przeciwnikami. Karabin snajperski : Idealny do eliminacji celów z dystansu. Karabin kompaktowy : Wszechstronna broń automatyczna. Stroje wyścigowe : Ubrania dla fanów szybkiej jazdy. Motocrossowe stroje wyścigowe : Idealne na off-road. Tatuaże : Dodatkowe wzory do personalizacji postaci.

: 1 000 000 GTA$: Dodatkowa gotówka w grze na start, pozwalająca na zakup niezbędnych przedmiotów i nieruchomości.

Dlaczego warto skorzystać z okazji?

Instant Gaming to platforma znana z atrakcyjnych cen i szybkiej dostawy kluczy do gier. Obecna promocja na GTA V: Premium Online Edition to doskonała okazja dla tych, którzy chcą dołączyć do społeczności graczy GTA Online lub wrócić do gry po przerwie. Dzięki zawartości Zestawu początkującego kryminalisty nowi gracze mogą szybko rozpocząć swoją przygodę w świecie Los Santos, mając dostęp do kluczowych nieruchomości, pojazdów i broni.

Warto również zauważyć, że GTA Online jest regularnie aktualizowane o nową zawartość. Niedawno Rockstar Games wprowadziło aktualizację z okazji Chińskiego Nowego Roku, dodając nowe wyścigi kaskaderskie, kolekcjonerskie przedmioty oraz specjalne nagrody dla graczy logujących się w określonym czasie.

Źródło: Instant Gaming.