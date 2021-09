GTA V wygląda jak w prawdziwym życiu. Te modyfikacje robią robotę

Gracz uruchomił GTA V wraz modyfikacjami i ray tracingiem. Gra diametralnie się zmieniła, dzięki fotorealistycznej grafice.

Na kanale GameSource pojawiło się wideo prezentujące GTA V w lepszej i odświeżonej grafice. Taki efekt udało się osiągnąć dzięki modyfikacjom graficznym, ray trancingu i rozdzielczości 4K. Połączenie tych wszystkich elementów sprawia, że wirtualny świat całkiem nieźle odwzorowuje rzeczywistość. Los Santos zyskuje jeszcze więcej uroku.

Choć tytuł swoją premierę miał w 2013 na konsolach, a dwa lata później na PC, to gra nadal cieszy się sporą popularnością. Głównie za sprawą wspieranego przez twórców multiplayera, ale również dzięki przeróżnym modom i wydaniom na kolejne generacje konsol.

Filmik ogląda się po prostu przyjemnie. Śliczna grafika, naturalne cieniowanie i światło tworzą niepowtarzalną atmosferę. Są momenty, w których moim zdaniem, GTA V przypomina którąś z odsłon Forzy Horizon. Gra działa też całkiem płynnie pomimo sporego obciążenia komputera. Jest to możliwe za sprawą świetnej optymalizacji, ale również mocnego sprzętu. PC testera to RTX 3090, Ryzen 7 5800X i 32GB RAM.

Wiadomo, że niektóre elementy otoczenia wciąż wyglądają i zachowują się nieatrakcyjnie jak np. żywopłoty. To już wina starego silnika, więc trudno jest cokolwiek zmienić. Niemniej to co udaje się wyciągnąć modderom ze starszych produkcji, robi wrażenie.