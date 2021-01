GTA V. Zagraj jako Superman korzystając z nowego moda

Najnowszy mod do gry GTA V pozwala wcielić się w potężnego herosa, jakim jest Superman.

Jeżeli jesteście pasjonatami superbohaterów (zwłaszcza ze stajni DC), to zapewne zainteresuje was modyfikacja moddera JulioNIB’a do gry Grand Theft Auto 5. Autor usprawnił swój poprzedni mod i poszerzył o nowe funkcjonalności. Zobaczcie materiał, by przekonać się jakie możliwości zapewnia wcielenie się w Supermana.

Bohater nie jest zmuszony korzystać z pojazdów, gdyż jest w stanie przemieszczać się po ulicach Los Santos z prędkością błyskawicy (no prawie). Protagonista unicestwia wrogów laserem, lewituje a dodatkowo niewiele robi sobie ze strzelających w jego stronę stróżów prawa.

Jeżeli chcecie z łatwością siać pożogę i zniszczenie, to zachęcamy do ściągnie moda ze strony. Znajdziecie tam wszelkie niezbędne informacje dotyczące procesu instalacji. Warto nadmienić, że do Grand Theft Auto V ukazało się wiele modów umożliwiających kierowanie postaciami, dysponującymi nadludzką mocą. Nic nie stoi więc na przeszkodzie by wcielić się w Hulka czy Batmana.

Bartłomiej Balcerzak Miłośnik staroszkolnych gier RPG takich jak Baldur's Gate czy Planscape Torment a jednocześnie nowszych przedstawicieli tego gatunku z Mass Effectem na czele.