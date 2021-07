GTA V z lepszą grafiką bez spadków wydajności. Zainstaluj tego moda, a nie pożałujesz

Powstała modyfikacja do GTA V, która dodaje wsparcie dla technologii AMD FidelityFX Super Resolution. Dzięki niej będziecie w stanie zwiększyć rozdzielczość w grze bez wyraźnych spadków FPS-ów.

Wprowadzenia tej innowacji do GTA V możemy pogratulować modderowi NarutoUA. Na poniższym nagraniu z łatwością można zauważyć, że przy włączonym FSR wcześniej rozmazany obraz staje się ostrzejszy. Ilość generowanych klatek praktycznie się nie zmienia, co pozwoli graczom cieszyć się taką samą płynnością i bardziej szczegółową grafiką jednocześnie.

Warto wspomnieć, że twórca modyfikacji zadbał, aby gracze mieli do wyboru najbardziej korzystne dla siebie ustawienia. Odpowiednio przygotowano następujące tryby graficzne:

0.5x – Performance Mode

0.667x – Balanced Mode

0.75x – Quality Mode

0.883x – Ultra Quality Mode

Rekomenduję sprawdzić ustawienia na własną rękę, by znaleźć najbardziej dostosowane pod Was. Zachęcam jednak zacząć od Ultra Quality Mode, ponieważ dzięki niemu gra będzie wyglądać najlepiej. Wielu z Was mogło pomyśleć, że mając do czynienia z technologią od AMD, nie skorzystacie z tej technologii, jeżeli posiadacie kartę konkurencji. Na szczęście tak nie jest, ponieważ producent Radeonów zadbał o poprawne działanie także na układach graficznych od Nvidia.

FidelityFx Super Resolution 1.0 możecie pobrać stąd.

Nie jest to pierwszy raz, kiedy prezentujemy Wam mody do GTA V związane z ustawieniami graficznymi. Jeżeli jesteście zainteresowani użyciem Ray Tracingu lub podbiciem rozdzielczości do zawrotnego 8K, zachęcam sprawdzić ten artykuł. Bez wątpienia zobaczycie tam jedną z najpiękniej wyglądających wersji Grand Theft Auto V.