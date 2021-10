Wyciekły wymagania GTA: The Trilogy – The Definitive Edition. Gry ruszą na starszym PC

Od najmłodszych lat pasjonat game devu i największy w Polsce fanboy Nintendo. Oprócz tego hobbistycznie kolekcjonuje dużo niepotrzebnych, geekowskich gadżetów. Co drugi weekend student game designu.

Na stronie Rockstar Games omyłkowo wyciekły nowe informacje dotyczące GTA: The Trilogy – The Definitive Edition. Nareszcie są konkrety na temat formy odświeżenia trylogii z PS2. Znane też są rekomendowane wymagania sprzętowe wydania na PC.

Choć na ten moment na stronie twórców serii Grand Theft Auto nie da się już znaleźć śladów po dzisiejszym fall starcie, całość została udokumentowana na GTA Forums. Rzućcie okiem na poniższy opis, który mówi o poprawkach uwzględnionych w najnowszym wydaniu.

Zagraj w definiujące gatunek klasyki z oryginalnej trylogii GTA: GTA 3, GTA: Vice City i GTA: San Andreas odświeżone na potrzeby nowej generacji, teraz z ogólnymi ulepszeniami, w tym z nowym, wspaniałym oświetleniem i ulepszonym środowiskiem, teksturami w wysokiej rozdzielczości, zwiększoną odległością rysowania, sterowaniem i celowaniem w stylu GTA 5 oraz wieloma innymi elementami, które ożywiają te ukochane światy z zupełnie nowymi poziomami szczegółowości. – pisze Rockstar Games w usuniętym wpisie. Źródło: Push Square

Wygląda na to, że powyższe zmiany będą wymagały znacznie lepszego sprzętu niż pierwsze wydanie trylogii. Na szczęście w rekomendowanej specyfikacji odnajdziecie kilkuletnie podzespoły, także nie ma powodów do wielkich obaw.

Minimalna specyfikacja sprzętowa:

Intel Core i5-2700K / AMD FX-6300

Nvidia GeForce GTX 760 2GB / AMD Radeon R9 280 3GB

8 GB RAM

45 GB Storage Space

Windows 10

Rekomendowana specyfikacja sprzętowa:

Intel Core i7-6600K / AMD Ryzen 5 2600

Nvidia GeForce GTX 970 4GB / AMD Radeon RX 570 4GB

16 GB RAM

45 GB Storage Space

Windows 10

Sam spodziewałem się, że na moim PeCecie będzie ciężko z uruchomieniem GTA: The Trilogy – The Definitive Edition, a nie ukrywam, że się miło zaskoczyłem. A u Was da radę?