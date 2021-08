GTA Trilogy Remake „potwierdzone w trzech źródłach” albo ktoś dał się zbajerować

Od najmłodszych lat pasjonat game devu i największy w Polsce fanboy Nintendo. Oprócz tego hobbistycznie kolekcjonuje dużo niepotrzebnych, geekowskich gadżetów. Co weekend student game designu.

Redakcja Kotaku, powołując się na swoje anonimowe źródła, potwierdza powstawanie GTA Trilogy Remake. Trzy starsze odsłony serii Grand Theft Auto miałyby zadebiutować już tej jesieni.

O tworzeniu odnowionych wersji „trójki”, Vice City i San Andreas plotkuje się w sieci już dawien dawna. Nawet wczoraj mogliście przeczytać o kolejnych doniesieniach na ten temat, a dziś można mówić o pewnego rodzaju przełomie.

Co ciekawe, Kotaku nie jest w stanie poinformować, czym dokładnie jest GTA Trilogy Remake. Redakcja tego zagranicznego serwisu twierdzi jednak, że pozyskała informacje o tych ponownych wydaniach od trzech niezależnych źródeł. Miały one w przeszłości przekazywać przecieki o wcześniejszych aktualizacjach do GTA Online i Red Dead Online z wyprzedzeniem tygodni, a czasem nawet miesięcy.

Jeśli i tym razem anonimowi koledzy lub koleżanki Kotaku się nie mylą, odnowiona trylogia zadebiutowałaby nawet na konsoli Nintendo Switch. Oprócz tego tworzone miałyby być wersje na PC, Xbox One, Xbox Series X|S, PS4, PS5, Stadia oraz… na telefony komórkowe. Pełny wybór i coś takiego mi się niezmiernie podoba!

Nie zdziwię się, jeżeli w nadchodzących dniach Rockstar Games ogłosi informacje, które przedwcześnie ujrzały światło dzienne. Nie pozostaje już nic, tylko czekać!