Tutaj zarobisz najwięcej w GTA Online. Cotygodniowe bonusy od Rockstar

Rockstar Games wydał kolejną, cotygodniową aktualizację do GTA Online. W grze zdobędziemy więcej nagród za misje Mobile Operations oraz Motor Wars.

Mamy świetną wiadomość dla wszystkich graczy GTA Online. Choć deweloperzy nie wydali jeszcze oficjalnej listy poprawek z najnowszej aktualizacji, to możemy się już z nimi zapoznać. Na pewno dla wielu będzie to świetny powód, by kolejny raz uruchomić produkcję. Nie jest to pierwszy raz, kiedy to cotygodniowy patch dodaje masę świetnych bonusów.

Po pierwsze zostały zwiększone nagrody za wzięcie udziału w Motor Wars. Tryb ten polega na walce do czterech drużyn za sterami opancerzonych samochodów. Ostatni przy życiu wygrywa. Naprawdę warto wziąć w nim udział, bo dostaniemy w zamian aż trzykrotność waluty GTA$ i RP.

Po drugie podobnych premii otrzymały misje Mobile Operations. To specjalne zadania, które zostaną nam zlecone w Mobile Operations Center. Każda z nich wymaga minimum dwóch graczy. Polegają one zwykle na wykonaniu określonych czynności, w których nie damy rady bez specjalnych pojazdów. Tutaj jednak otrzymamy jedynie dwa razy więcej punktów za wzięcie udziału.

Skoro o pojazdach mowa, warto zwrócić uwagę również na fakt, że sporo obniżek doczekały się upgrade’y związane właśnie ze zmianami wprowadzonymi w aktualizacji Gunrunning, która dodała wcześniej wspomniane Mobile Operations. Najlepsi będą mogli zdobyć samochód Winky, więc naprawdę warto wrócić do GTA Online w tym tygodniu. Poniżej znajdziecie ich kompletną listę zmian:

40% Off MOC (+Renovations)

– Phantom Custom ($735,000)

– Hauler Custom ($840,000)

40% Off

– Nightshark ($747,000)

– Technical Custom ($85,500)

– Stockade ($1,344,000 – $1,008,000)

– Weaponized Tampa ($951.000)

50% Off Mk II Weapon Upgrades

Premium Race: Crossing Paths#GTAOnline — Tez2 (@TezFunz2) May 6, 2021

Michał Wieczorek Od najmłodszych lat pasjonat game devu i największy w Polsce fanboy Nintendo. Oprócz tego hobbistycznie kolekcjonuje dużo niepotrzebnych, geekowskich gadżetów. Co weekend student game designu. Od najmłodszych lat pasjonat game devu i największy w Polsce fanboy Nintendo. Oprócz tego hobbistycznie kolekcjonuje dużo niepotrzebnych, geekowskich gadżetów. Co weekend student game designu.