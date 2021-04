Jeśli lubicie uskuteczniać skoki kaskaderskie w GTA 5 Online, macie szansę zgarnąć sporo gotówki. Przygotowano masę atrakcji.

Firma Rockstar postanowiła przygotować pakiet nagród dla osób, które uwielbiają doświadczać adrenaliny w sporych dawkach. Bez względu na to czy kręcą Was skoki ze spadochronu, czy tez przeskakiwanie pojazdami nad przeszkodami, znajdziecie coś dla siebie. Wspomniane atrakcje są nagrodą samą w sobie, ale dodatkowo możecie liczyć na zastrzyk wirtualnej mamony (źródło).

Moc atrakcji w GTA 5 Online

Zakładając spadochron i wyskakując z lecącego śmigłowca, Waszym celem będzie utrzymanie strefy zrzutu. Pamiętajcie, że nie tylko wy podejmujecie się tego zadania. Wasi oponenci również będą się desantować, chcąc odebrać Wam zwycięstwo. W ramach nagrody otrzymacie potrójną ilość GTA$ i RP. Warto wykorzystać też fakt, iż każdy spadochron (wraz z plecakiem) oraz dym spadochronowy są do 7 kwietnia bezpłatne. Zaglądając do menu skoków spadochronowych lub odwiedzając znacznik spadochronu na mapie, podejmiecie się wyzwania. Dzięki temu w tym tygodniu zdobędziecie 2x GTA$ i RP.

Bez względu na czy preferujecie motory czy cztery koła, ukończenie wybranych przez Was pięciu skoków kaskaderskich w tym tygodniu, zagwarantuje Wam nielichą premię. Mowa o kwocie 500 000 GTA$, która zasili Wasz rachunek bankowy w Maze (do 14 kwietnia). To niemniej nie wszystkie niespodzianki, na oficjalnej stronie Rockstar znajdziemy następującą informację:

Dla prawdziwych pasjonatów wyczynów kaskaderskich nie ma nic lepszego niż chemiczny zapach nagrzanego asfaltu zmieszanego ze spalinami, ryk silnika wyrywającego się z klasycznej karoserii i bliski dotyk obcisłego stroju. Miłośnicy przygód na drodze mogą się teraz nieźle obłowić na misjach sprzedaży z Motocyklistów, a także zadaniach i wyzwaniach klubu, które do 7 kwietnia zapewniają podwójne nagrody GTA$ i RP.

Nie sposób również zlekceważyć obniżek i promocji przygotowanych przez twórców. W preferencyjnych cenach nabędziecie zarówno śmigłowce jak i hipersamochody. Nabywając najnowsze cacka, wyskakiwanie z autostrady przy zawrotnej prędkości nie będzie stanowiło większego problemu.

Miłośnicy GTA 5 Online, zapewne przyzwyczajeni są do prezentów dostarczanych przez deweloperów wiernej społeczności. Niedawno na łamach naszego portalu pisaliśmy chociażby o większych zarobkach, obniżkach cen i podarunkach, które trafiły w ręce wirtualnych gangsterów. Więcej na ten temat przeczytacie tutaj.

Bartłomiej Balcerzak Miłośnik staroszkolnych gier RPG takich jak Baldur's Gate czy Planscape Torment a jednocześnie nowszych przedstawicieli tego gatunku z Mass Effectem na czele. Miłośnik staroszkolnych gier RPG takich jak Baldur's Gate czy Planscape Torment a jednocześnie nowszych przedstawicieli tego gatunku z Mass Effectem na czele.