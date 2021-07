GTA Online Los Santos Tuners z rekordową popularnością. Rockstar rozdaje wirtualne dolary

20 lipca do GTA Online trafiła nowa zawartość zatytułowana Los Santos Tuners. Twórcy twierdzą, że jest to najpopularniejsze rozszerzenie w historii gry.

Rockstar Games zamieściło na Twitterze posta, w którym dziękuje fanom za zainteresowanie DLC. Studio poinformowało, że Los Santos Tuners przyciągnęło do GTA Online więcej osób niż jakikolwiek do tej pory wydany dodatek. Informacja jest nieprecyzyjna. Nie poznaliśmy statystyk; nie wiadomo również, czy chodzi o zupełnie nowych sympatyków, czy o starych wyjadaczy.

Jakkolwiek by nie było, pragnąc podziękować fanom za wielkie zainteresowanie rozszerzeniem, twórcy przygotowali mały prezent. Wszyscy, którzy zalogują się do GTA Online w dniach 23 lipca – 1 sierpnia, otrzymają 250 tysięcy wirtualnych dolarów. Wypłaty będą realizowane od 26 lipca.

Los Santos Tuners oferuje nowe zadania i pojazdy. A przede wszystkim w tytule pojawił się klub samochodowy, który stanowi obszar interakcji społeczności graczy. Na stronie Rockstar Games czytamy:

Poza ogromną liczbą przeładowanych akcją wyścigów i misji, aktualizacja ta wprowadza klub samochodowy LS będący wielką, dzieloną ze społecznością przestrzenią, w której z innymi fanami motoryzacji możesz przechwalać się spersonalizowanymi pojazdami, ścigać, a nawet nawiązywać relacje z szemranymi kontaktami, które oferują łatwy zarobek utalentowanym kierowcom.

I można sobie narzekać, że GTA 6 do tej pory nie wyszło i jeszcze długo nie wyjdzie. Jednak jeśli sieciowy moduł piątki jest wciąż tak żywotny, to chyba nie ma się co dziwić, że dotąd nie zapowiedziano nowej odsłony.