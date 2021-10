Kuriozalny bug w GTA powoduje chaos. Gracze są losowo teleportowani do domu jednego z nich

Spacerujesz sobie ulicą, a tu nagle… bum! Jesteś z całym lobby przed domem jednego z graczy. Ktoś wyciąga broń, giniecie wszyscy. Codzienność w GTA Online.

Teorie konspiracyjne o moderskiej działalności na konsolach czy nowych cheatach zostały szybko obalone. Mimo to, gracze wciąż nie mogą uwierzyć w kuriozalnego buga.

Serwery w GTA Online znów opanował chaos

Jeżeli gracie w GTA Online na PS4 bądź XOne, bardzo możliwe jest, że doświadczyliście już przedziwnego buga. Jeżeli nie – śpieszymy z wyjaśnieniem, o co tu w ogóle chodzi.

Spacerujecie sobie ulicą, a tu nagle ekran spowija ciemność. Po załadowaniu okazuje się, że trafiliście prosto na podwórko przed domem jednego biedaka. Rzecz jasna, z wszystkimi innymi graczami z lobby. Ktoś wyciąga karabin, bo ma dość, a w rezultacie – giniecie wszyscy. Ot, codzienność w GTA Online.

No, nie do końca. Nowy bug jest o tyle kuriozalny, że dosłownie powoduje, iż całe lobby graczy zostaje nagle przeteleportowane do domu jednego nieszczęśnika. Nic dziwnego, że atmosfera bardzo szybko się zagęszcza – w końcu ciężko o coś bardziej niestabilnego niż zaskoczony i zirytowany gracz GTA, który chciał tylko obrabować sklep czy wymordować parę osób.

Nie dziwi więc, że internauci nie mogli znaleźć wytłumaczenia tego zjawiska. Jeden z popularnych data minerów GTA Online, Taz2, wyjaśnił zagadkę. Jego zdaniem winę za cały chaos ponosi wczorajsza drobna aktualizacja do gry. Okazuje się, że wraz z nią coś się pomieszało i konkretna komenda została zamieniona z teleportacją do mieszkania lub garażu.

Oznacza to, że jeden gracz, który zdecyduje się na przeniesienie do swojego domu, może pociągnąć za sobą całą lawinę zdarzeń, kończąc na śmierci każdego gracza w lobby. Istnieje spora szansa, że wszyscy inni również zostaną nieświadomie przeniesieni. A więc teraz pozostaje nam czekać na załatanie tego problemu.