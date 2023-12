„Wszyscy grają na PlayStation”, więc po co wydawać GTA 6 na PC tak szybko?

To już standard, że posiadacze komputerów muszą czekać o wiele dłużej niż konsolowcy na gry od Rockstar Games. Podobnie ma być z zapowiedzianym niedawno GTA 6.

Dlaczego podczas zapowiedzi GTA 6 wspomniano jedynie, że premiera gry w 2025 roku dotyczy wersji na PS5 oraz Xbox Series? A co z wydaniem tytułu na PC? Jak wiecie, to raczej standard u Rockstar Games, które najpierw wypuszcza swoje tytuły na konsolach, a dopiero później na PC-tach. Chodzi o dopracowanie techniczne gier, a może to kwestia marketingowa? Zobaczcie, jak próbuje wyjaśnić opóźnienie GTA 6 na komputerach jeden z byłych pracowników studia.

GTA 6 i premiera na PC. Przekonuje Was takie tłumaczeie?

Mike York, były pracownik Rockstar Games, broni decyzji studia odnośnie opóźnienia GTA 6 na PC. Deweloper, który brał udział w tworzeniu Grand Theft Auto 5 oraz Red Dead Redemption 2, teraz próbuje wyjaśnić w swoim filmiku, dlaczego GTA 6 nie może pojawić się na PC w tym samym dniu, co wersje na konsole.

Niestety tłumaczenie jest „standardowe”, trochę dziwne i opiera się m.in. na stwierdzeniu, że Rockstar potrzebuje więcej czasu na dopracowanie wersji PC, ponieważ istnieje wiele różnych konfiguracji komputerów. Dodatkowym argumentem jest to, że PC-ty dysponują większą mocą, dlatego twórcy będą mogli dodać do gry więcej rzeczy.

York wspomniał też, że Rockstar Games chce nadać priorytet temu, co sprzedaje się najlepiej, a poprzednie części GTA zawsze najlepiej rozchodziły się na konsolach PlayStation. Dodał, że przecież „wszyscy grają na PlayStation”.

Choć niektórym graczom tłumaczenie odnośnie ulepszenia gry na PC może wydawać się sensowne, czy nie są to jedynie tanie wymówki? Skoro Rockstar wydaje swoje gry później na komputerach, by je dodatkowo ulepszyć, to gdzie jest oficjalne wsparcie ray-tracingu w GTA 5 na PC? Na konsolach dostaliśmy je dawno temu w ramach aktualizacji. Na „mocniejszych” PC-tach się nie da? Nie jest też tajemnicą, że wielu innych deweloperów jakoś potrafi wydawać swoje gry w tym samym czasie na różnych platformach…

Bardzo możliwe, że przesunięcie premiery Grand Theft Auto 6 w wersji PC wynika z prostego faktu – zimnej kalkulacji. Gra najpierw sprzeda się na konsolach, a po około dwóch latach zobaczymy tytuł na komputerach, którego premierę poprzedzi jeszcze jedna ogromna kampania marketingowa. Powróci hype, sprzedaż jeszcze bardziej wzrośnie, również na PS5 i Xbox Series. Czy to nie jest logiczne?