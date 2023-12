Cztery gry za darmo na Xbox przez cały weekend. Nowa oferta Free Play Days

Microsoft odpala kolejny weekend, podczas którego pobierzemy gry za darmo i będziemy się przy nich bawić aż do poniedziałku. W ofercie m.in. Call of Duty: Modern Warfare III oraz EA Sports FC 24.

Wystartowała kolejna edycja Free Play Days, czyli darmowego grania na konsolach Xbox Series oraz Xbox One. Jak zawsze w ofercie mamy kilka tytułów, których pełne wersje możemy pobrać. Jednak pamiętajcie, że gier nie dostajemy na zawsze, lecz jedynie na ograniczony czas, który tym razem skończy się 18 grudnia 2023 roku. Jeśli nie macie więc planów na wieczór, może tak meczyk w FC 24 albo najnowszej odsłonie Call of Duty?

Gry za darmo na Xbox. Co tym razem dostaniemy na weekend?

Osoby posiadające subskrypcję Xbox Game Pass Ultimate lub Xbox Game Pass Core mogą bezpłatnie grać w EA Sports FC 24, Lego 2K Drive, Aliens: Fireteam Elite i Call of Duty: Modern Warfare III do poniedziałku 18 grudnia. Zatem kto chętny, poniżej znajdzie linki, pod którymi pobierzemy poszczególne tytuły:

Jeśli chodzi o Call of Duty: Modern Warfare III, darmowy weekend dla wielu graczy rozpoczyna się dzisiaj dopiero o 19:00 czasu polskiego. Wypróbujemy zarówno „zwykły” multiplayer, jak i tryb Zombies. Nowy CoD nie zachwyca ocenami, więc jest to doskonała okazja, by bez wydawania pieniędzy przekonać się, czy gra rzeczywiście nam się podoba.