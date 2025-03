Trzy nowe, darmowe gry na Steam. Premiery, na które warto zwrócić uwagę

Dziś premierę miało co najmniej kilka naprawdę ciekawych darmowych gier. Przede wszystkim mówimy o FPS-ie w skali gry AAA, czyli obiecującego FragPunk. Tytuł ten już teraz zebrał spore grono odbiorców, więc polecam zapoznać się z nim bliżej o, w tym miejscu. Jest także ciekawa naparzanka z krasnoludami i poniższe trzy, mniejsze gry.

3 nowe gry za darmo na Steam:

Imvi: Echoes of Harmony to docelowo relaksująca zręcznościówka, osadzona w unikatowym świecie przepełnionym magią. Oprawa może nie rozwala na łopatki, ale podobno liczy się tu klimat, ciekawa opowieść i niespieszne tempo, dzięki któremu możemy poczuć się zrelaksowani. Całkiem spore zainteresowanie już na premierę, jak na tak mały projekt.

Write Warz to z kolei tytuł skrajnie inny od reszty. To, jak zaznaczają twórcy w opisie, „epickie przygody fabularne z kreatywną piaskownicą dla 6 graczy, w której wyobraźnia napędza akcję”. Gracze odpowiadają za to, co dzieje się w grze, tworząc całą historię na bieżąco. Będziemy więc w kilka osób kreować scenariusz, głosować na zwroty akcji czy tworzyć charakterne postacie. Całkiem ciekawe, szczególnie dla tych bardziej kreatywnych graczy.

Na deser pozostaje Milky Way Idle, kolejny pretendent do zostania „królem idlerów” na Steam. I to nawet z potencjałem, bo twórcy chwalą się wymieszaniem gatunków idlera i RPG-a w multipalyerowym sosie gry o handlu, toczeniu bojów i produkcji zasobów. Choć sam raczej nigdy do tego gatunku nie podchodzą, to nawet brzmi jak całkiem fajny pomysł zabicia wolnego czasu.

