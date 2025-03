Gra o naparzaniu się krasnoludów w karczmie za darmo na Steam

Nigdy nie będę już aż tak zachwycony pomysłem na rozgrywkę jak przy okazji pierwszej mojej styczności z Deep Rock Galactic, w którym kosmiczne krasnoludy kopią surowce i walczą z robalami, żłopiąc przed misją piwo i dobierając odpowiedni ekwipunek. Bo wiecie, coś jest w tym krasnoludach takiego, że po prostu przemawiają do człowieka – ich sposób bycia. Przyznam mimo wszystko, że Dwarfs Delight jest całkiem bliskie do osiągnięcia podobnego efektu.

Jest to najnowsza gra za darmo dostępna na platformie Steam, w której chodzi tylko i wyłącznie o czystą rozwałkę. Akcję produkcji osadzono w karczmie, w której doszło do bójki krasnoludów. Kufle w dłoń, a potem w czerep przeciwnika – dosłownie o to w tym wszystkim chodzi. Nie jest to możliwe skomplikowane, ale pomysłowe i przede wszystkim może sprawiać sporo frajdy.

Twórcy obiecują niczym nieskrępowaną rozwałkę i to z możliwością rozgrywki wieloosobowej. Niestety, na razie wspiera tylko i wyłącznie PvP na podzielonym ekranie, a nie tryby online. To dość spory mankament, bo tego typu tytuł mógłby przyciągnąć nawet sporo osób ciekawych krasnoludzkich doznań.

Źródło: Steam