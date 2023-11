Dwie pozycje do ogrania za darmo na Steam, w tym gratka dla fanów FPS-ów

Dwie nowe gry do ogrania za darmo na Steam są już dostępne. Jeżeli zechcecie kupić którąkolwiek z nich, zrobicie to obecnie sporo taniej.

Jeżeli darmowy weekend, to koniecznie ze Steam. Platforma co prawda nie oferuje gier za darmo na zawsze (a przynajmniej nie w tym momencie), ale najbliższe parę dni to świetna okazja na ogranie docenionych pozycji. Zadowoleni będą fani strategii, myślenia, strzelania i rozgrywek multiplayer.

Steam oferuje kolejny weekend testowania gier bez opłat, zanim je kupicie. Opcja jest świetna, o ile tylko lubujecie się we względnie skomplikowanych strategiach. Europa Universalis IV zabierze Was w podróż przez historię. Będziecie kierować wybranymi narodami przez aż cztery stulecia ich rozwoju. Brzmi jak sporo na głowie i tak faktycznie jest. Dobrze przynajmniej, że gra oferuje odpowiednio dopracowane mechaniki, aby sprostać temu zadaniu.

Kolejne do wypróbowania jest Isonzo. Być może kojarzycie tego lubianego przez fanów multiplayerowych FPS-ów wojennego shootera, a jeżeli nie, to wiedzcie, że zabierze Was do włoskich Alp, gdzie podczas I Wojny Światowej doszło do wielu krwawych potyczek. Gra oferuje wzięcie udziału w walkach, stojąc po różnych stronach barykady.

Gry za darmo do pogrania przez weekend:

Na granie za darmo nie ma wiele czasu – musicie wyrobić się w ciągu trzech dni. Jeśli któraś z gier tak bardzo Wam się spodoba, nic nie stoi na przeszkodzie, aby kupić ją taniej. EUIV kupicie za 55,49 zł, a Isonzo za 45,86 zł.