Dziwna sytuacja na Steam. Pobieracie demo, a macie pełną wersję – oto lista ponad 25 gier za darmo

Dla niektórych to „bohater”, a dla innych po prostu sprytny gracz, który ewidentnie miał za dużo czasu wolnego. Jeden z internautów znalazł „wzorzec”, zgodnie z którym przypisanie do konta dema danej gry na Steam, daje Wam tak naprawdę pełną jej wersję. Z tą różnicą, że macie licencję na demo, ale pobrane pliki finalnie niczym się nie różnią.

Przeglądając darmowe licencje na Steam i SteamDB, odkryłem, że istnieją dema, które faktycznie dają dostęp do pełnej wersji gry. Niektóre z tych dem zostały już ogłoszone tutaj na Reddicie dawno temu, ale odkryłem, że podążają za wzorcem, który umożliwił zidentyfikowanie ich wszystkich. – tłumaczy internauta

Gry za darmo na Steam – niby dema, ale jednak nie

Teraz zaczynają się schodki i dobre oraz złe wiadomości. Dobra jest taka, że faktycznie – przypisanie dema do konta daje możliwość pobrania plików pełnej wersji (niektórzy deweloperzy jawnie o tym informują), choć posiadamy licencję na demo. Zła wiadomość jest taka, że nie umożliwia ona wbijania osiągnięć czy „farmienia” kart. Kolejny problem to fakt, że wiele z takich gier to indie projekty chińskich deweloperów, które nie wspierają żadnego innego języka. „Message, A Week, Broken Blade, Cush’s Amazing Adventure, DEFECTIVE, Flower’s Blooming, Lily and the murder, Lo-Fi, Monster’s and Sprites, Project Cartaphilus i The Battle Never Ends nie wspierają języka angielskiego” – tłumaczy jeden z komentujących.

I choć nic nie stoi na przeszkodzie, abyście bez problemu przypisali do konta dema tych gier, zdobywając ich pełne wersje, jest to też bardzo ciekawe odkrycie, bliżej nieznane większości graczy. Istnieje spora szansa, że podobnych „trików” dałoby się zastosować w większej liczbie tytułów, w końcu biblioteka Steam jest niezwykle obszerna.

Źródło: Reddit