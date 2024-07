Gry za darmo na weekend. Nowa oferta Xbox Free Play Days

Xbox Free Play Days, czyli gry za darmo na weekend

Słuchajcie, jest sprawa. Właśnie rozpoczęła się kolejna edycja Xbox Free Play Days. Od teraz aż do poniedziałku będziecie mogli zagrać w kilka produkcji zupełnie bez opłat. Gry za darmo tym razem obrodziły, bo udostepniono aż 6 bardzo ciekawych produkcji. O jakich grach mowa? Rzućcie okiem na listę produkcji:

AEW: Fight Forever (Xbox One, Xbox Series X|S) za darmo (od 11 do 15 lipca)

(Xbox One, Xbox Series X|S) za darmo (od 11 do 15 lipca) EA Sports FC 24 (Xbox One) za darmo (od 11 do 15 lipca)

(Xbox One) za darmo (od 11 do 15 lipca) EA Sports FC 24 (Xbox Series X|S) za darmo (od 11 do 15 lipca)

(Xbox Series X|S) za darmo (od 11 do 15 lipca) MLB The Show 24 (Xbox One) za darmo (od 11 do 15 lipca)

(Xbox One) za darmo (od 11 do 15 lipca) MLB The Show 24 (Xbox Series X|S) za darmo (od 11 do 15 lipca)

(Xbox Series X|S) za darmo (od 11 do 15 lipca) The Crew Motorfest Cross-Gen Bundle (Xbox One, Xbox Series X|S) za darmo (od 11 do 15 lipca)

Wszystkie gry są dostępne od dzisiaj zupełnie za darmo. Okres trwania Xbox Free Play Days to dni od 11 do 15 lipca. Oznacza to, że w gry bez opłat możecie pograć do najbliższego poniedziałku, w okolicach godzin wieczornych. To idealny okres, aby sprawdzić, czy np. najnowsza odsłona The Crew przypadnie wam do gustu. Od siebie dodam, że to naprawdę ciekawa alternatywa dla ostatniej części Need for Speed czy choćby równie “festiwalowej” Forzy Horizon. Tak czy inaczej, jest w co grać!

Źródło: Xbox