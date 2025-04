Trzeba było płacić, ale teraz zgarniecie je za darmo. 4 gry wprost od twórców

Na Steam pojawiło się kilka ciekawych gier free-to-play, ale prawdziwa oferta to taka, w której produkt kosztujący nawet tego symbolicznego dolara da się zdobyć za darmo. I właśnie taka możliwość pojawiła się na itch.io!

Gry za darmo czekają na itch.io

Na najpopularniejszej platformie dla twórców niezależnych znów zrobiło się gorąco — kilku indie deweloperów wrzuciło swoje produkcje za darmo, a to zawsze dobra okazja, żeby odkryć coś nietypowego i nie wydać przy tym ani złotówki. Wśród dostępnych tytułów są platformówki, eksperymentalne narracje i klasyczne arcade’y. Wszystko to do przypisania do konta i pobrania w kilku kliknięciach. Wystarczy odwiedzić stronę gry, kliknąć przycisk „Download or claim” i gotowe. Ale po kolei — sprawdźmy, co dokładnie czeka w ofercie.

Pierwsza pozycja to Blastazoid od thatneonslime — klasyczna arcade’owa strzelanka, która wygląda jakby wyskoczyła prosto z salonów gier lat 80. Pikselowa estetyka, dynamiczne starcia i mocno oldschoolowy vibe to coś, co może przyciągnąć fanów retro klimatu.

Kolejny tytuł to Stevo Life, który serwuje nam… dość specyficzne doświadczenie. To gra o gościu imieniem Stevo, jego codzienności i nie do końca zwykłych przygodach. Gameplay to miks humorystycznych interakcji i mini-wyborów, które prowadzą do różnych, często absurdalnych sytuacji. Idealne na szybkie oderwanie się od rzeczywistości.

Trespasser’s Labyrinth to z kolei coś dla tych, którzy lubią tajemnicze klimaty i eksplorację. Gracz trafia do labiryntu, który skrywa nie tylko zagadki, ale i dziwne istoty oraz niepokojącą atmosferę. Prosty, ale klimatyczny projekt przestrzeni i ograniczona widoczność sprawiają, że gra potrafi zaskoczyć, mimo minimalistycznej formy.

Na koniec The Great Fall od iak1234retsil — abstrakcyjna gra o spadaniu. Serio. Spadasz przez różne warstwy rzeczywistości, a każda z nich reprezentuje coś innego. Działa to trochę jak interaktywna opowieść z elementami platformowymi. Jest dziwnie, ale intrygująco — jak to na itch.io bywa.

