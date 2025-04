Absurdalna gra za darmo. Premiera na Steam w sam raz na Wielkanoc

14 kwietnia 2025 roku na Steam zadebiutowała imprezowa gra za darmo, która wprowadza graczy w szaloną rywalizację z udziałem jajek, bomb i… zajączków. Tytuł jest bezpłatny i oferuje intensywną zabawę w trybie multiplayer, w której od 2 do 8 graczy może rywalizować o zwycięstwo, zbierając jajka i eliminując konkurentów w sposób, który z pewnością wzbudzi śmiech na każdej imprezie.

Gra za darmo na Wielkanoc, z przymrużeniem oka

The Easter Bunny Game to prawdziwa gratka dla fanów szalonych gier imprezowych, które oferują szybkie i zabawne wyzwania. Jak czytamy na karcie tytułu, gra narodziła się w 1996 roku w wersji 16-bitowej. Teraz, po niemal trzydziestu latach, doczekała się finalnej wersji na Steam, oczywiście we współczesnej oprawie graficznej.

Gracze rywalizują, zbierając spadające z nieba jajka i przynosząc je do swoich norek, starając się zebrać jak najwięcej pisanek w jak najkrótszym czasie. Oczywiście, nie jest to takie proste – na drodze do zwycięstwa stają przeszkody w postaci bomb i innych przeszkadzajek. Gracze mają również możliwość używania shotgunów, by pozbawić innych zdobyczy. Gra pozwala na pełną personalizację rozgrywki – możesz dostosować częstotliwość pojawiania się jajek, długość rund, a nawet warunki zwycięstwa, by dostosować je do własnych preferencji.

Tryby gry i multiplayer

Gra oferuje tryb lokalny oraz możliwość zabawy online dzięki funkcji Remote Play Together. Dzięki niej aż 8 graczy może bawić się razem, wykorzystując tylko trzy kontrolery. Nawet jeśli nie masz wystarczająco wielu padów, wciąż możesz wziąć udział w tej szalonej rywalizacji. Gra zapewnia możliwość wspólnej zabawy na jednym ekranie lub zdalnie, co czyni ją idealnym wyborem na imprezy.

Chociaż głównym celem w grze jest zbieranie jajek, zabawa zyskuje prawdziwą dynamikę dzięki różnym przeszkodom, które mogą wprowadzić prawdziwy chaos. Jajka to nie wszystko, co będzie spadać z nieba. Czasem w grze pojawią się bomby, które mogą zrujnować twój progres lub spowodować wielkie zamieszanie, zwłaszcza gdy są używane przez innych graczy.

The Easter Bunny Game – pobierz grę za darmo na Steam

The Easter Bunny Game – screen z gry za darmo.

The Easter Bunny Game, mimo swojej prostoty, oferuje wiele możliwości w zakresie strategii i rywalizacji. Dzięki dynamicznej rozgrywce, w której nie brakuje emocjonujących momentów, każdy gracz poczuje się jak prawdziwy zajączek wielkanocny w szalonej gonitwie. Co ważne, gra jest dostępna za darmo, więc warto sprawdzić ją już teraz.

Źródło: Steam