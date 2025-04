Twórca rozdaje swoje płatne gry za darmo. Korzystajcie, póki można

Jeśli lubicie straszyć się przed ekranem, teraz macie świetną okazję, żeby to zrobić za darmo. Na Itch.io ruszyła specjalna akcja od twórcy znanego pod pseudonimem KeeraGames. Przez ograniczony czas można za darmo pobrać jego horrory w ramach pakietu „Try My Horror Games For Free”. Wystarczy wejść na stronę promocji i przypisać wybrane gry do swojego konta.

Gry za darmo na itch.io

W zestawie znajdziecie kilka mrocznych produkcji, które wcześniej były płatne. Teraz autor zdecydował się je udostępnić wszystkim bez opłat, co jest dobrą opcją, żeby sprawdzić jego styl i podejście do klimatu grozy. Gry obejmują różne podejścia do horroru – od klasycznego symulatora chodzenia po nieco bardziej eksperymentalne formy straszenia. Macie tu dość wyjątkowe pod względem oprawy Kairotic Nightmare, wzorowane na popularnych grach w szukanie detali XI O’Clock czy stylizowane na erę PSX-a Old Friend. Na deser pozostaje również Night Knocks, które akurat można było jakiś czas temu odebrać bez opłat.

Akcja jest ograniczona czasowo, więc warto się pospieszyć. Po zakończeniu promocji gry wrócą do swojej standardowej ceny. To świetna okazja, żeby wzbogacić bibliotekę na Itch.io bez wydawania ani grosza, szczególnie jeśli szukacie czegoś nowego na krótkie, ale intensywne sesje. Pamiętajcie jednak, każda gra jest raczej niewielkim projektem indie, więc nie liczcie na przełomową jakość.

Źródło: itch.io