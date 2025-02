Dwie gry za darmo. Niezwykle klimatyczne horrory tylko przez najbliższe dni

Serwis itch.io to wylęgarnia gier wszelakich, wręcz jeszcze bardziej niszowych niż regularnie rozdająca nowe prezenty Indie Gala. To jednak nic złego, bo indie deweloperzy wielokrotnie pokazali, że mają pomysły i potrafią wcielać je w życie. Szczególnie w gatunku horroru.

Gry za darmo dla fanów horrorów

Od razu muszę zaznaczyć, że absolutnie nie ma mowy o tytułach „wysokiej klasy”, a dziełach stricte indie, tak mocno, jak tylko się da. Mimo wszystko tytuły te znalazły się również na Steam, gdzie cieszą się co najmniej pozytywnymi opiniami graczy. Skoro jednak aktualnie nie trzeba za nie płacić, to chyba oferta wydaje się jeszcze bardziej sensowna. O jakich grach w ogóle mówimy?

Pierwszą pozycją pod tytułem Cherophobia jest stylizowany na erę PSX króciutki horror łączący grozę z filozofią, w którym podejmiemy kilka ważnych wyborów. To właśnie one spowodują, że nasza opowieść skończy się w ten, a nie inny, sposób. Plusem z pewnością jest klimat i pomysł. Trafiamy w buty człowieka, którego samochód zepsuł się w środku lasu. Jak się jednak szybko okazuje, niedaleko jest dom z jego tajemniczą mieszkanką.

Z kolei drugi prezent o bardzo konkretnym i długaśnym tytule Do You Have a Moment to Talk About Our Lord and Savior? jest deckbuilderem roguelike. Jako misjonarz zostajemy zatrzymani przez mrocznego jegomościa, a naszym jedynym ratunkiem jest pokonanie go w karty. I to nie byle jakie.

Obydwa prezenty oferowane są w ramach wyprzedaży „we beg for money”, więc jeśli chcecie, możecie również wspomóc twórców dowolną kwotą. Jeśli nie, udajecie się pod powyższe linki, klikacie „Pobierz lub przypisz do konta”, a następnie „Nie dzięki, po prostu zabierz mnie do pobierania”. Gry od razu znajdą się na Waszym koncie.

