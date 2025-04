Twórcy rozdają swoje gry za darmo. Bierzcie te 5 pozycji teraz, póki nie trzeba płacić

Epic Games Store swoją drogą, darmowe pozycje na Steam swoją, ale fani czegoś unikatowego i odrębnego powinni skusić się na promocję na itch.io. W jej ramach aktualnie możecie zgarnąć aż 5 poniższych tytułów 100% taniej, czyli… tak, dobrze liczycie – za darmo.

Gry za darmo od twórców – 5 pozycji:

No to, co my tu mamy? Najpierw idzie Fear the Light, czyli przypominająca nieco Limbo, ale w widoku 3D gra przygodowa dla fanów horrorów, w której uciekamy przed potworem. Ten nienawidzi światła, więc wyłączył je w całej okolicy, co dodatkowo utrudni nam zadanie. The Flowertest to z kolei krótka gra od Red Cap Games, stworzona w zaledwie 7 dni. Wcielasz się w uczestnika konkursu florystycznego, gdzie Twoim zadaniem jest stworzenie idealnego zapachu dla wymagającego jurora.

Miłośnicy mocniejszych wrażeń powinni sprawdzić Lion Of Hell. Ta przygodowa gra akcji opowiada historię dziadka i jego wnuczki Maryam, którzy stają w obliczu przerażającego lwa o zdeformowanej twarzy. Jeśli natomiast preferujesz dynamiczne strzelanki, Bullet Heart – When Bullets Are More Than Just Ammo od ZDEsy może być dla Ciebie. To brutalna gra rogue-lite, w której każda kula ma znaczenie.

Na koniec warto wspomnieć o Project Z od KS GAMES. To intensywna gra survivalowa, w której przemierzasz różnorodne środowiska, walcząc z hordami zombie. Celem jest dotarcie do miasta Tbilisi i zdetonowanie ładunku nuklearnego, by powstrzymać apokalipsę.

Wszystkie wymienione gry są obecnie dostępne za darmo na itch.io, ale promocje są ograniczone czasowo. Warto więc pospieszyć się z dodaniem ich do swojej biblioteki.

Źródło: Itch.io