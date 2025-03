Wyjątkowa oferta – 10 gier za darmo, w tym kilka prawdziwych perełek

Bodaj najpopularniejszy serwis z grami niezależnymi pozwala twórcom tytułów indie nie tylko zyskać tak potrzebne zainteresowanie wokół ich produkcji, ale i umożliwia kilka ciekawych sposobów na to, aby zwiększyć liczbę graczy jeszcze bardziej. Jednym z nich jest swobodna opcja tworzenia promocji, w których dany produkt zgarniecie za darmo. Znaleźliśmy aż 10 gier, za które nie trzeba aktualnie płacić.

Gry za darmo – 10 pozycji w ofercie darmówek itch.io:

Jednym z najbardziej wyjątkowych tytułów na liście gier dostępnych przez ograniczony czas za darmo jest Redwood Lake Incident. Niezależny studencki projekt z gatunku horroru przyciągnął sporę liczbę zainteresowanych graczy, którzy chętnie przeżywają tę przerażającą, ale krótką historię. W podobnym klimacie utrzymane są również dwie części House Cleaner, także bardzo ciekawego horroru – tym razem od twórcy lubianego Phone Call.

Sam zainteresowałem się przepięknym CrystalEater, metroidvanią z wyjątkowym klimatem i zachwycającą grafiką. Zapowiada się nieźle, więc z pewnością później ją sprawdzę. No i jest również maleńkie, ale niezwykle ambitne Coding Rabbits. To gra o zwariowanych królikach (kórlikach?), która uczy… programowania. Co więcej, można również grać w nią za pośrednictwem przeglądarki, bez pobierania plików. Z pewnością każdy znajdzie coś dla siebie. Aby odebrać te gry, należy posiadać konto w serwisie itch.io. Na szczęście jego założenie jest bezpłatne.

