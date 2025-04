Gry za darmo. Ostatni dzwonek na odebranie | Newsy - PlanetaGracza

Epic słynie ze swojego rozdawnictwa (choć znacznie więcej darmówek znajdziecie m.in. na itch.io), ale zawsze jest ono ograniczone czasowo. Na odebranie konkretnego produktu macie tydzień, więc dość mało czasu. Jeśli więc zapomnieliście, nie martwcie się, jestem tutaj po to, aby Wam przypomnieć.

Gry i dodatki za darmo w Epic Games Store

Jak zapewne wiecie, od ubiegłego czwartku odbierać możemy kilka prezentów w Epic Games Store. Zazwyczaj mowa o jednej lub dwóch grach za darmo, ale tym razem jest tego więcej. Pełna gra jest tylko jedna, ale mamy również aż dwa dodatki z przedmiotami premium! Czyli co nadal na nas czeka?

W ramach rozdawnictwa zdobędziemy więc specjalny pakiet z 5000 jednostek premium do darmowego Arcadegeddon, a także sporą paczkę bonusów do Idle Champion of the Forgotten Realms. I tak najciekawiej wygląda pełnoprawna produkcja za darmo, czyli River City Girls. Jest to oldschoolowa chodzona naparzanka, w którą możemy grać wspólnie ze znajomym!

To nie wszystko – Epic nadal oferuje darmowe gry na urządzenia mobilne. Tym razem jest to Bridge Constructor: The Walking Dead, czyli zręcznościowa gra logiczna o budowaniu mostów w uniwersum The Walking Dead.

To na razie tyle. „Na razie”, bo przecież już za moment zgarniemy kolejne prezenty! Epic ujawnił, że dzisiaj po godzinie 17:00 wszyscy będą mogli zdobyć za darmo przepiękną Botaniculę oraz paczkę przedmiotów do Firestone Online Idle RPG.

Źródło: Epic Games Store