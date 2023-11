Odbierzcie tę piekielnie dziwną grę za darmo, macie niewiele czasu. Dziś nowa oferta

Jak pisałem tydzień temu, lepiej zapnijcie pasy, nim wsiądziecie do nocnego pociągu z mięsem, jakim jest Golden Light. Ten dziwaczny miks prop hunta, horroru, FPS-a i roguelike’a powinien spodobać się fanom wszystkiego, co niepowtarzalne i wyjątkowe. Tylko że na odbiór gry i jej przypisanie do konta nie macie wcale wiele czasu.

Epic Games Store rozda dziś nowe gry za darmo. Oferta zmieni się o godzinie 17:00, więc macie jeszcze troszkę czasu, w razie gdybyście zapomnieli. W tym miejscu możecie przypisać do konta wspomniane już Golden Light. Co nowego będzie dziś?

Firma już od tygodnia obiecuje nam dwa tytuły – Earthlock i Surviving the Aftermath. Dla mnie szczególnie ta druga pozycja wydaje się ciekawa, bo jest to strategia o zarządzaniu i rozbudowanie miasta oraz społeczeństwa po apokalipsie. Brzmi może mało wyjątkowo, ale z pewnością oferuje wiele. Fani klimatów w stylu Fallouta powinni się więc tym zainteresować.

Oprócz tego dostaniemy również Earthlock. Jest to względnie niszowe RPG mocno inspirowane estetyką i założeniami gatunku z późnych lat 90. Wszystko utrzymano jednak w nowoczesnej oprawie 3D, także nie trzeba być fanem retro, aby znaleźć tu przyjemność.