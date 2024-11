Aż 9 gier za darmo do zdobycia, w tym kultowa seria

Ostatnim razem mogliście zdobyć bez żadnych opłat w zasadzie tylko jedną grę za darmo z dodatkiem do popularnej sieciowej strzelanki Apex Legends. Jak jednak co tydzień, Epic zaprasza na kolejną ofertę.

Epic Games Store rozdaje gry za darmo i jest ich sporo

Kultowa seria Konami dotycząca odwiecznego konfliktu między wampirami doczekała się nie tylko fantastycznego serialu na Netfliksie, ale również niezliczonej ilości kolejnych odsłon, reedycji czy spin-offów. Castlevania to przecież prawdziwe dzieło sztuki, do dziś stanowiące niejako reprezentanta całego gatunku. A co powiecie na to, aby delikatnie odświeżone i dostosowane pod współczesne sprzęty starsze części ograć za darmo?

Jest ku temu możliwość, bo na Epic Games Store możecie za darmo zdobyć Castlevania Anniversary Collection. W jej skład wchodzi łącznie 8 gier i dodatkowy plik pdf opisujący historię cyklu. Prawdziwa gratka nie tylko dla fanów. Aby jednak nie było tak mało różnorodnie, jest też drugi prezent, odświeżenie uznanej gry logicznej w postaci Snakebird Complete.

Dowiedzieliśmy się także przy okazji, że już w przyszłym tygodniu zgarniemy Beholder – udaną, ciekawą grę, w której wcielamy się we właściciela kamienicy w totalitarnym państwie, gdzie to my sami musimy podsłuchiwać naszych najemców. Obydwa dostępne teraz tytuły polecam odebrać od razu. W razie czego czasu macie sporo, bo do 21 listopada, do godziny 17:00.

Źródło: Epic Games Store