Dwie gry za darmo do zdobycia. Obiecany prezent i miła niespodzianka

Epic to lubi nas zaskoczyć, choć zdarza mu się to stosunkowo rzadko. Z całą pewnością wszyscy oczekiwali możliwości odebrania Beyond Blue – o tym prezencie wiedzieliśmy już wcześniej, jeszcze przy okazji ostatniego „gratisa” w postaci Undying. Zaskoczeniem jest jednak nieźle przyjęty tytuł Humankind.

Nowe gry za darmo od Epica:

Zacznijmy może od początku, czyli od Beyond Blue. Jest to dość wyjątkowa podwodna przygoda, w której nie skupiamy się na akcji czy ambitnej fabule, a bardziej na „doświadczeniu”. Możemy za sprawą gry wideo poznać podmorskie życie i tamtejszy świat, bogaty w faunę i florę. W roli nurka udajemy się w piękną podróż w celu odkrycia sekretów skrywanych przez wodę.

Humankind z kolei… no cóż, lepiej będzie oddać głos twórcom. Jest to „historyczna gra strategiczna, w której będziesz na nowo pisać całą narrację historii ludzkości i łączyć kultury, aby stworzyć cywilizację, która jest tak wyjątkowa jak ty”. Pod tym ambitnym założeniem skrywa się gra o dość mocnym zacięciu strategicznym.

Nowe gry za darmo pojawią się również za tydzień. A dokładniej – wedle zapewnień ma to być jedna gra za darmo i prezent do szalenie popularnego, darmowego battle royale od EA, czyli Apex Legends. Gracze od 13 lutego zgarną F1 Manager 2024 oraz Apex Legends: Loba Free Unlock Bundle.

Źródło: Epic Games Store