Odbierajcie grę za darmo, bo zaraz nie będzie dostępna. Świetny tytuł dla fanów zombie

Epic Games Store cały czas rozdaje gry za darmo, a że oferta zmienia się w każdy czwartek, to macie ostatnie godziny na zdobycie obecnego prezentu. O ile, rzecz jasna, jeszcze tego nie zrobiliście.

Jeśli już zapomnieliście i nadal nie odebraliście ostatniego prezentu od Epica, radzę to szybko nadrobić. Szczególnie jeśli jesteście fanami zombie-apokalipsy. Undying, jak zresztą tytuł wskazuje, dotyczy właśnie tego, choć na dość małą skalę, bo nadal mówimy o produkcji indie.

Wcielamy się w zainfekowaną wirusem zombie matkę, której nie pozostało wiele życia. Próbuje jednak przetrwać z synem, a jej głównym zadaniem przed zostaniem żywym trupem jest nauczenie syna przetrwania. Właśnie na tym skupia się fabuła i mechaniki rozgrywki. Mamy więc do czynienia ze stawiającym na emocjonalną narrację survivalem.

EGS ujawniło również, co takiego dostaniemy dzisiaj. Wiemy już, że po godzinie 17:00 będziemy mogli odebrać Beyond Blue, czyli niezwykle piękną grę dla fanów nieco spokojniejszych wrażeń, która zabiera nas prosto w toń wodną. Jak zresztą opisują twórcy, jest to „jednoosobowa narracyjna przygoda, która zabierze Cię w głąb bijącego błękitnego serca naszej planety. Odkryj zapierające dech w piersiach cuda oraz niezgłębione tajemnice, jakie skrywa ocean”. Brzmi fajnie, a jak wygląda! Klimat nie z tej Ziemi. NIe martwcie się jednak, wrócimy do tematu, gdy tylko Beyond Blue stanie się dostępne.

Źródło: Epic Games Store