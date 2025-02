Wolfenstein i nie tylko. Nowe gry do odebrania w Amazon Prime Gaming

Choć wszystko zależy od tego, czego tak naprawdę oczekujecie. Jeśli wielkich hitów AAA, to raczej się zawiedziecie. W przeciwnym razie możecie miło się zaskoczyć kilkoma solidnymi grami indie i największym hitem w postaci Wolfenstein: Youngblood, które niestety nie dorasta pozostałym częściom do pięt.

Amazon Prime Gaming na luty 2025 – nowe gry w ofercie:

Wolfenstein: Youngblood [Xbox i PC/Microsoft Store]

[Xbox i PC/Microsoft Store] El Hijo — A Wild West Tale [Epic Games Store]

[Epic Games Store] Colt Canyon [GOG ]

[GOG ] Republic of Jungle [Epic Games Store]

[Epic Games Store] Royal Romances: Cursed Hearts Collector’s Edition [Legacy Games]

Nie kłamałem więc, gdy stwierdziłem, że średnio udane Youngblood jest największą grą na liście, bo wszystko pozostałe to tytuły indie, a do tego te mniej znane. Co ciekawe, wyróżniają się tutaj dwie gry o Dzikim Zachodzie. Na uwagę zdecydowanie zasługuje ciekawe, niezależne El Hijo – A Wild West Tale, czyli przyjemna skradanka w świecie spaghetti westernów. Colt Canyon to również udany tytuł, tym razem stawiający jednak na akcję.

Jeśli więc liczyliście na same hity, możecie czuć się zawiedzeni, ale to nie koniec lutowej oferty Amazon Prime Gaming. Na subskrybentów czekać będzie jeszcze jeden zestaw. 27 lutego będziecie mogli zgarnąć następujące produkcje:

Night Reverie [Amazon Games App]

Sine Mora EX [Amazon Games App]

Redemption Reapers [Epic Games Store]

Yes, Your Grace [GOG]

Dodam jedynie, że dzisiejsze nowości powinny być dostępne dla abonentów w godzinach wieczornych. Nie szukajcie ich więc teraz, bo jeszcze kody się nie pojawiły.

Źródło: Amazon Prime Gaming