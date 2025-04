Potężna oferta aż 23 darmowych gier w Amazon Prime Gaming na kwiecień. Mafia 3 i więcej pozycji już dostępne

Mafia 3 wiedzie w tym miesiącu, ale dobrych tytułów będzie więcej. Oto pełna oferta Amazon Prime Gaming na kwiecień 2025 – co dostaniemy?

Epic Games Store rozdaje nową grę za darmo (a także dodatkowy prezent, jeśli tylko wiadomo, gdzie szukać), ale ostatni dzień należał również do Amazona. Platforma przedstawiła pełną rozpiskę darmowych (w ramach opłacanej subskrypcji, bez dodatkowych kosztów) tytułów dostępnych w kwietniu i jest nieźle. Nawet bardzo. Co takiego jedna z najciekawszych subskrypcji chce zaoferować klientom?

Gry w Amazon Prime Gaming na kwiecień 2025 – już dostępne:

Mafia III: Edycja Ostateczna (GOG)​

(GOG)​ Minecraft Legends (kod Microsoft Store na Xbox i PC)​

(kod Microsoft Store na Xbox i PC)​ Gravity Circuit (Amazon Games App)

(Amazon Games App) Paleo Pines (Amazon Games App)​

(Amazon Games App)​ Clouds & Sheep 2 (Amazon Games App)​

Dostępne od 10 kwietnia:

DreadOut 2 (Amazon Games App)​

ENDLESS SPACE — Edycja Ostateczna (Amazon Games App)​

God’s Trigger (GOG)​

New York Mysteries: Power of Art Collector’s Edition (Legacy Games)​

Projection: First Light (Amazon Games App)​

Faraway: Director’s Cut (Amazon Games App)​

Dostępne od 17 kwietnia:

Gloomhaven (Epic Games Store)​

The Last Spell (GOG)​

Fashion Police Squad (Epic Games Store)

Genesis Noir (Amazon Games App)

Blood Omen: Legacy of Kain (GOG)​

Berserk Boy (GOG)​

The Last Show of Mr. Chardish (Epic Games Store)​

Wild Country (GOG)​

Dostępne od 24 kwietnia:

Thief Gold (GOG)​

Troublemaker (Epic Games Store)​

Kraken Academy!! (Amazon Games App)​

Priest Simulator: Vampire Show (Epic Games Store)

Mafia 3 może i nie jest najlepszą odsłoną serii, ale to nadal dobra gra. Ale to dopiero początek! Wśród dostępnych tytułów znajdziemy również Minecraft Legends – strategię akcji osadzoną w dobrze znanym klockowym uniwersum, Gravity Circuit – dynamiczną platformówkę w stylu retro, czy Paleo Pines – uroczy symulator życia na wyspie pełnej dinozaurów. Różnorodność gatunków sprawia, że każdy gracz znajdzie coś dla siebie, a przecież i tak przez cały miesiąc przybywać będzie więcej gier do odebrania. Pamiętajcie również o ostatnich nowościach dostępnych bez dodatkowych opłat w Amazon Luna.

Źródło: TwistedVoxel