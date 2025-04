Cała seria do pobrania za darmo. Do tego gratisowa gra dla fanów oldschool’u

Nie da się nie kochać niezależnych deweloperów – raz na jakiś oferują przecież swoje pieczołowicie przygotowane pozycje zupełnie za darmo. I choć faktycznie nie da się powiedzieć, że to oferta na miarę darmowych hiciorów AAA, segment indie bardzo często dostarczył prawdziwie genialne tytułu, rzucającego rękawicę największym graczom w branży.

Gry za darmo w postaci całej serii The Playground + prezent

Tym razem ponownie mówimy więc o tytułach niezależnych, ale za to jakich! W tym momencie za darmo możecie przypisać do swoich kont itch.io całą serię The Playground. Składa się ona z trzech części, z czego dwie dostępne są normalnie free-to-play, ale teraz trzecią możecie również odebrać za darmo (normalnie trzeba płacić symboliczne 2 dolary). Oczywiście nadal możecie wykazać się dobrą wolą i zapłacić twórcy, ile sobie życzycie, ale jeśli wolicie zaoszczędzić, to proszę bardzo!

Stylizowane na erę PSX-a horrory o mrocznym placu zabaw to nie koniec atrakcji, bo trzeba jeszcze pamiętać o niezwiązanej z nimi niespodziance w postaci dystrybuowanej za darmo gry Don’t Feed. Jest to jednak czasowa promocja, więc również warto się na nią skusić i po prostu odebrać bez żadnych dodatkowych opłat.

W każdym przypadku akcje ograniczone są czasowo, więc warto przypisać gry do konta, póki da się to zrobić. W razie czego na Steam również trafiło niedawno kilka ciekawych pozycji zupełnie bez opłat.

Źródło: Itch.io