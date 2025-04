Shooter dla fanów DOOM-a. Darmowa kontynuacja FPS-a dostępna na Steam

Invention 8 to nowa gra za darmo będąca bezpośrednią kontynuacją Invention 5. Nie wiem, gdzie podziały się części 6 i 7 (nie mówiąc o poprzednich), ale skoro można grać bez opłat… nie ma co wybrzydzać!

Jakiś czas temu pisałem o darmowej grze Invention 5, która zabiera nas w podróż po zniszczonym świecie, opanowanym przez cyborgi, jakieś dziwaczne zombiaki i inne tałatajstwa. Deweloper za nią odpowiedzialny nie ukrywa, że to mały projekt, w zasadzie studencka gra na zaliczenie. Ale zła nie była. No dobra, wspaniała też nie, lecz bez problemu dało się przy niej nieźle bawić. Decyzja o wydaniu kontynuacji zaskakuje, ale może tym razem jest jeszcze lepiej?

Gra za darmo na Steam, kontynuacja małego projektu

Tego niestety nie wiemy, bo Invention 8 dopiero co zadebiutowało na platformie Steam. Oznacza to, że nie mamy wglądu w recenzje użytkowników. Wiemy, że za produkt nie trzeba nic płacić, bo jest dystrybuowany w formule free-to-play. Z pewnością więc nie trzeba narażać się na koszta, przez co warto grę po prostu ściągnąć na dysk, odpalić i przekonać się samemu, jak to wyszło tym razem.

Jak informuje twórca, „Invasion 8 to kontynuacja niewielkiej niezależnej strzelanki opowiadającej o przygodach grupy cyborgów w świecie postapokalipsy i potworów”. Zasady się więc nie zmieniły, nadal mamy grę dość mocno przypominającą DOOM-a 3, wrzucającą nas w sam środek nieustannej walki. Deweloper obiecuje walki z wielkimi bossami, sporo zagadek, bronie do odblokowania i różnorodne mapy.

Źródło: Steam