Podrzucamy Wam cztery gry za darmo na PC, które możemy przypisać do swojego konta GOG lub Epic Games Store. Pobierzemy je posiadając abonament od Amazon. Przypominamy, że gigant z Seattle zamierza rozdać aż 17 tytułów z okazji nadchodzącego Amazon Prime Day 2024. Z dzisiejszą czwórką możemy już łącznie zgarnąć 8 tytułów, a kolejne będą udostępniane do pobrania w lipcu. Tutaj znajdziecie pełną rozpiskę gier za darmo, które firma zamierza nam zaoferować.

Gry za darmo w czerwcu od Amazon Prime Gaming

Wiemy, że każdy lubi coś innego, lecz z powyższej czwórki polecamy szczególnie Soulstice oraz Heaven Dust 2. Pierwszy z tytułów to bardzo udane RPG akcji z walką typu slasher, w którym trafiamy do fantastycznego świata nękanego przez Zjawy. Drugi jest z kolei doskonałym połączeniem horrorów survivalowych z eksploracją i zarządzaniem zasobami.

Na pewno znajdzie się wielu chętnych również na pozostałą dwójkę. Forager powinien przypaść do gustu osobom lubiącym gry pokroju Stardew Valley, Terraria, Zelda, bo właśnie nimi był inspirowany. Natomiast Card Shark to coś dla miłośników przygodówek i gier karcianych. Tutaj nie gramy czysto. Uciekamy się do oznaczania kart, fałszywych przetasowań, podmian talii czy oszustw podczas rozdań.

Każda z rozdawanych dzisiaj gier ma bardzo dobre oceny na Steam, a jeśli chcielibyśmy je kupić teraz np. na platformie Valve, gdzie każda z nich jest w promocji, wydalibyśmy równiutko 155,36 zł. Licząc po standardowych cenach, wspomniane gry są warte 360,96 zł! Lecz po co płacić, pobierajcie je za darmo, jeśli macie abonament Amazon Prime Gaming. Jeśli nie, skorzystajcie z 30-dniowego okresu próbnego, który nic nie kosztuje, a gry zachowacie na zawsze.

